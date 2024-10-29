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العقيد البحر يكشف عن ارسال الحوثيين تعزيزات عسكرية وحفر خنادق في هذا المكان بتعز - أخبار كلمتك

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العقيد البحر يكشف عن ارسال الحوثيين تعزيزات عسكرية وحفر خنادق في هذا المكان بتعز - أخبار كلمتك

العقيد البحر يكشف عن ارسال الحوثيين تعزيزات عسكرية وحفر خنادق في هذا المكان بتعز - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 02:08 مساءً - كلمتك/ خاص

كشف مسؤول عسكري في محور تعز، عن حشد مليشيا الحوثي الإرهابية تعزيزات جديدة وقيامها باستحداثات هندسية وحفر خنادق في محيط مدينة تعز .

جاء ذلك في مداخلة لنائب رئيس شعبة التوجيه المعنوي في محور تعز، العقيد عبدالباسط البحر، في حديثه لتلفزيون محلي.

وقال العقيد البحر، إن مليشيا الحوثي نفذت خلال الأيام الثلاثة الماضية 7 محاولات تسلل إلى مواقع الجيش في محيط المدينة وريف المحافظة الغربي.

وأضاف أن المليشيا شنت قصفاً مدفعياً شمالي المدينة، كما دارت بين قوات الجيش والمليشيا اشتباك بالأسلحة الرشاشة المتوسطة والثقيلة في جبهة العنين بأطراف جبل حبشي غربي تعز.

وأكد أن المليشيا تواصل "التحشيد والتجنيد وحفر الخنادق وعمل استحداثات هندسية وعسكرية في حزام المدينة والتدريب لعناصر قتالية وأفراد من المغرر بهم، وتحشدهم باتجاه جبهات تعز والساحل الغربي وجبهات أخرى".

وأوضح العقيد البحر أن قوات الجيش الوطني في قمة الجاهزية والاستعداد القتالي وقد ردت على كل محاولات المليشيا وأحبطتها وكبّدت المليشيا خسائر في العتاد والأرواح، فيما لم تحقق المليشيا أي تقدم ميداني.

يأتي ذلك في الوقت الذي تكثف مليشيا الحوثي من عملياتها العدائية في مختلف جبهات رغم الدعوات الدولية والإقليمية المتواصلة لخفض التصعيد والدخول في عملية تفاوضية لإنهاء الصراع الذي طال أمده في البلاد.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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