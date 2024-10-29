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الكشف عن اسماء ضحايا سفاح صنعاء الذي قام بامر مروع - أخبار كلمتك

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الكشف عن اسماء ضحايا سفاح صنعاء الذي قام بامر مروع - أخبار كلمتك

الكشف عن اسماء ضحايا سفاح صنعاء الذي قام بامر مروع - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 01:52 مساءً - كلمتك/خاص:

كشف الامن في منطقة صرف بني حشيش صنعاء عن جثث مدفونة. 
واكدت مصادر بانه وبعد التحقيقات تعرفت بان الجثث ترجع لكلا من 
واسامه غنام ‎#يونس_علي_الصرفي و ‎#عبدالولي_النهاري 
وإستطاعت الجهات الامنية القبض على الجاني والذي اعترف بانه قد قام بقتل ستة اشخاص وبنفس الطريقة ودفنهم .
واشارت المصادر بان السفاح يستدرجهم بحجة انه يقوم بالبحث عن كنز ويقوم بقتلهم ودفنهم واخذ سلاحهم الشخصي وجوالهم ويقوم بارسال رساله لاهليهم اننا في الجبهة وسوف اقعد ثلاثه اشهر

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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