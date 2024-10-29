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سرقة دراجة نارية من امام مسجد في عدن - أخبار كلمتك

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سرقة دراجة نارية من امام مسجد في عدن - أخبار كلمتك

سرقة دراجة نارية من امام مسجد في عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 01:36 مساءً - كلمتك/خاص:

افاد مواطنون بان مجهولين قاموا بسرقة دراجة نارية كان صاحبها يصلي داخل المسجد في المنصورة. 
وبحسب مواطنون فان مجهولين قاموا بسرقة دراجة نارية جديدة اخذها صاحبها ب٣ الف سعودي من امام مسجد الانصار بحي عبدالعزيز حيث كان صاحبها يصلي وعند خروجه من المسجد لم يجد الدراجة النارية. 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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