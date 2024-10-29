افاد مواطنون بان مجهولين قاموا بسرقة دراجة نارية كان صاحبها يصلي داخل المسجد في المنصورة.
وبحسب مواطنون فان مجهولين قاموا بسرقة دراجة نارية جديدة اخذها صاحبها ب٣ الف سعودي من امام مسجد الانصار بحي عبدالعزيز حيث كان صاحبها يصلي وعند خروجه من المسجد لم يجد الدراجة النارية.
سرقة دراجة نارية من امام مسجد في عدن - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 01:36 مساءً - كلمتك/خاص:
افاد مواطنون بان مجهولين قاموا بسرقة دراجة نارية كان صاحبها يصلي داخل المسجد في المنصورة.
افاد مواطنون بان مجهولين قاموا بسرقة دراجة نارية كان صاحبها يصلي داخل المسجد في المنصورة.
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