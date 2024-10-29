في محاولة لمنع هروبهم.. صدور توجيهات صارمة بمنع مغادرة الحوثيين اليمن - أخبار كلمتك

أصدرت جماعة الحوثي توجيهات عاجلة للمنافذ البرية والجوية لمنع قياداتهم وآخرون مواليين لهم من مغادرة اليمن إلى الخارج .

وقالت مصادر مطلعة ان القائمة ضمت أكثر من 500 إسم أغلبهم لقيادات حوثية عليا وأخرى ميدانية وآخرين مواليين لهم بينهم اعلاميين وناشطين مواليين للجماعة .

وأضافت المصادر ان القائمة والصادرة عن جهاز الأمن والمخابرات الحوثي - والذي تم إنشائه مؤخرا من خلال عملية دمج ثلاثة أجهزة استخباراتية الأمن السياسي والأمن الوقائي والأمن القومي في إطار جهاز أطلق عليه إسم الأمن والمخابرات - وتم توزيعها في مطار صنعاء الدولي وفي المنافذ مع الحكومة الشرعية في مأرب والجوف والضالع وغيرها من المداخل إلى مناطق الخاضعة للحكومة الشرعية .

وأكدت المصادر ان الإجراءات الأخيرة وسط تخوفات من إنضمام هذه القيادات للحكومة الشرعية او استقطابهم خارج اليمن .