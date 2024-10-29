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في محاولة لمنع هروبهم.. صدور توجيهات صارمة بمنع مغادرة الحوثيين اليمن - أخبار كلمتك

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في محاولة لمنع هروبهم.. صدور توجيهات صارمة بمنع مغادرة الحوثيين اليمن - أخبار كلمتك

في محاولة لمنع هروبهم.. صدور توجيهات صارمة بمنع مغادرة الحوثيين اليمن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 01:36 مساءً - كلمتك/خاص:

أصدرت جماعة الحوثي توجيهات عاجلة للمنافذ البرية والجوية لمنع قياداتهم وآخرون مواليين لهم من مغادرة اليمن إلى الخارج .

وقالت مصادر مطلعة ان القائمة ضمت أكثر من 500 إسم أغلبهم لقيادات حوثية عليا وأخرى ميدانية وآخرين مواليين لهم بينهم اعلاميين وناشطين مواليين للجماعة .

وأضافت المصادر ان القائمة والصادرة عن جهاز الأمن والمخابرات الحوثي - والذي تم إنشائه مؤخرا من خلال عملية دمج ثلاثة أجهزة استخباراتية الأمن السياسي والأمن الوقائي والأمن القومي في إطار جهاز أطلق عليه إسم الأمن والمخابرات - وتم توزيعها في مطار صنعاء الدولي وفي المنافذ مع الحكومة الشرعية في مأرب والجوف والضالع وغيرها من المداخل إلى مناطق الخاضعة للحكومة الشرعية .

وأكدت المصادر ان الإجراءات الأخيرة وسط تخوفات من إنضمام هذه القيادات للحكومة الشرعية او استقطابهم خارج اليمن .

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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