بنك القطيبي الإسلامي يدشن دورة معايير المحاسبة الإسلامية AAOIFI - أخبار كلمتك

دشن بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر دورة معايير المحاسبة الإسلامية AAOIFI وذلك بالتنسيق مع مركز القطيبي للتدريب والاستشارات.

واستهدفت الدورة إدارات المالية والتدقيق والمخاطر والعمليات والمحاسبات المصرفية، والتي نفّذها الاستشاري الأردني الدكتور عبد الحميد أبو صقري، مدير دائرة التدقيق ومدير الدائرة المالية ومساعد المدير العام في البنك الإسلامي الأردني، والمحاضر المعتمد في معاهد ومراكز وأكاديميات عربية مختلفة.

وتعد هذه الدورة نوعية في مجالها المحاسبي الإسلامي، إذ اطّلع فيها المتدربون على معايير المحاسبة للمصارف الإسلامية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مع تطبيقات معيار المحاسبة الاسلامي 30 دولي 9.

كما تعرف المتدربون أيضًا على أسس توزيع الأرباح في المصارف الإسلامية، وأسس التحول من المعايير المحلية إلى المعايير الدولية والإسلامية.