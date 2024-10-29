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بنك القطيبي الإسلامي يدشن دورة معايير المحاسبة الإسلامية AAOIFI - أخبار كلمتك

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بنك القطيبي الإسلامي يدشن دورة معايير المحاسبة الإسلامية AAOIFI - أخبار كلمتك

بنك القطيبي الإسلامي يدشن دورة معايير المحاسبة الإسلامية AAOIFI - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 12:47 مساءً - كلمتك/خاص:

دشن بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر دورة معايير المحاسبة الإسلامية AAOIFI وذلك بالتنسيق مع مركز القطيبي للتدريب والاستشارات.

واستهدفت الدورة إدارات المالية والتدقيق والمخاطر والعمليات والمحاسبات المصرفية، والتي نفّذها الاستشاري الأردني الدكتور عبد الحميد أبو صقري، مدير دائرة التدقيق ومدير الدائرة المالية ومساعد المدير العام في البنك الإسلامي الأردني، والمحاضر المعتمد في معاهد ومراكز وأكاديميات عربية مختلفة.

وتعد هذه الدورة نوعية في مجالها المحاسبي الإسلامي، إذ اطّلع فيها المتدربون على معايير المحاسبة للمصارف الإسلامية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مع تطبيقات معيار المحاسبة الاسلامي 30 دولي 9.

كما تعرف المتدربون أيضًا على أسس توزيع الأرباح في المصارف الإسلامية، وأسس التحول من المعايير المحلية إلى المعايير الدولية والإسلامية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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