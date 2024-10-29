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عاجل :وفاة ممثل مصري شهير - أخبار كلمتك

عاجل :وفاة ممثل مصري شهير - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 12:31 مساءً - كلمتك/ خاص

اعلنت الفنانة المعتزلة شمس البارودي وفاة زوجها الفنان الكبير حسن يوسف قبل قليل عن عمر ناهز ال 90 عاما، ويعد يوسف من جيل المخضرمين الذي بدأ مسيرته الفنية في آواخر الخمسيات وسمي بالولد الشقي نتيجة للأفلام التي قدمها في الستينات.

تلفنان حسن من مواليد 14 أبريل/ 1934م وهو من أكثر الفنانين شهرة في الوسط الفني خلال أكثر من خمسين عاما حيث قدم عشرات الأعمال بين الدراما والمسرح والأفلام كما جسد عدد من الأدوار والشخصيات طيلة مسيرته الفنية.

اشتغل حسن منذ السبعينات في الاخراج إلى جانب التمثيل والانتاج أيضا والتأليف وقدم عشرات الأعمال الكبيرة والتي لا تزال خالدة منها مشتركة مع زوجته شمس البارودي التي اعتزلت منذ وقت مبكر وكذلك كبار نجوم الفن والتمثيل مثل عبد الحليم حافظ.

واشتهر في السنوات الأخير بتجسيده شيخ الدعاة (محمد متولي الشعراوي)، كما تزوج بداية حياته من الفنانة لبلبة واستمر زواجهما 8 أعوام لينفصلا عام 72م وفي نفس العام تزوج من البارودي وظلا معا حتى آخر يوم من حياته، وكان قد فقد قبل عام أحد أولاده غرقًا ما دفعه لإعلان اعتزال التمثيل تماما.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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