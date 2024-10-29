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عاجل : الحوثيون يعلنون عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية ويصدرون بيان ناري - أخبار كلمتك

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عاجل : الحوثيون يعلنون عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية ويصدرون بيان ناري - أخبار كلمتك

عاجل : الحوثيون يعلنون عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية ويصدرون بيان ناري - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 11:47 صباحاً - كلمتك/ خاص

بيان صادر عن جماعة الحوثي 

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم قال تعالى: {یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ یَنصُرۡكُمۡ وَیُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ } صدقَ اللهُ العظيم

انتصاراً لمظلوميةِ الشعبينِ الفلسطينيِّ واللبنانيِّ وإسناداً للمقاومتينِ الفلسطينيةِ واللبنانية
وفي إطارِ المرحلةِ الخامسةِ من التصعيدِ، نفذَ سلاحُ الجوِّ المسيرُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفتِ المنطقةَ الصناعيةَ للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ عسقلانَ جنوبيَّ فلسطينَ المحتلة.

وقد نُفذتِ العمليةُ بعددٍ من الطائراتِ المسيرةِ
ونجحتِ المسيراتُ في الوصولِ أهدافِها بفضلِ الله.

إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ ورداً على جرائمِ العدوِّ الصهيونيِّ في غزةَ ولبنانَ سوف تواصلُ عملياتِها العسكريةَ وإنَّ هذه العملياتِ لن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن قطاعِ غزةَ ووقفِ العدوانِ على لبنان.

واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيل، نعمَ المولى ونعمَ النصير
عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً
والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمة

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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