كم وصل سعر كيلو النحاس الأحمر بالسوق المحلية اليوم الأربعاء؟ - أخبار كلمتك

كم وصل سعر كيلو النحاس الأحمر بالسوق المحلية اليوم الأربعاء؟ - أخبار كلمتك

آدم يشارك تامر حسني في حفل غنائي بالكويت بقيادة هاني فرحات - أخبار كلمتك

آدم يشارك تامر حسني في حفل غنائي بالكويت بقيادة هاني فرحات - أخبار كلمتك

بعد ارتفاعها بالأسواق، أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

بعد ارتفاعها بالأسواق، أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

مستشفى مصر للطيران تستضيف خبيرا فرنسيا في علاج أورام البروستاتا - أخبار كلمتك

مستشفى مصر للطيران تستضيف خبيرا فرنسيا في علاج أورام البروستاتا - أخبار كلمتك

القمر فى الحضيض، ظاهرة فلكية نادرة تشاهدونها غدا الخميس - أخبار كلمتك

القمر فى الحضيض، ظاهرة فلكية نادرة تشاهدونها غدا الخميس - أخبار كلمتك

بمشاركة 32 فريقا، وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يشهدان ختام كأس الجمهورية الجديدة - أخبار كلمتك

بمشاركة 32 فريقا، وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يشهدان ختام كأس الجمهورية الجديدة - أخبار كلمتك

سيدي ندياي يتعافى من الإصابة ويرافق بعثة الزمالك إلي ليبيا - أخبار كلمتك

سيدي ندياي يتعافى من الإصابة ويرافق بعثة الزمالك إلي ليبيا - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - هالة سرحان تتألق على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الـ45 (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - هالة سرحان تتألق على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الـ45 (صور) - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:01 - موعد صرف مرتبات نوفمبر 2024 رسميًا.. احسب راتبك - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:01 - موعد صرف مرتبات نوفمبر 2024 رسميًا.. احسب راتبك - أخبار كلمتك

ترامب أثناء لقاء بايدن في البيت الأبيض: السياسة صعبة (فيديو) - أخبار كلمتك

ترامب أثناء لقاء بايدن في البيت الأبيض: السياسة صعبة (فيديو) - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار اليمن

توافد شعبي الى منطقة سرار في حضرموت لهذا السبب - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
توافد شعبي الى منطقة سرار في حضرموت لهذا السبب - أخبار كلمتك

توافد شعبي الى منطقة سرار في حضرموت لهذا السبب - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 10:57 صباحاً - كلمتك/ خاص

توافد العديد المسؤولين وشيوخ القبائل والمناصب والشخصيات الاجتماعية وجموع من أفراد المجتمع إلى منزل الشيخ كرامة عبود بن الخليسي الغتنيني في منطقة سرار بمديرية الريدة وقصيعر، للاطمئنان على صحته بعد تعرضه لوعكة صحية استدعت نقله إلى غرفة العناية المركزة في مستشفى البرج بالمكلا.

وخلال الزيارات، تبادل الحاضرون الحديث مع المقدم وأعربوا عن أطيب تمنياتهم له بالشفاء العاجل.

وتلقى الشيخ كرامة بن الخليسي الغتنيني وأفراد عائلته العديد من الاتصالات من داخل البلاد وخارجها، للاطمئنان على صحته، مما يعكس محبته ومكانته الرفيعة في المجتمع.

وقد عبر الشيخ كرامة بن الخليسي الغتنيني عن شكره العميق لكل من زاره أو اتصل به للاطمئنان، متمنيًا لهم دوام الصحة والعافية، وأن يجنبهم الله كل مكروه.

ويُعد الشيخ كرامة عبود بن الخليسي الغتنيني من أبرز الشخصيات المؤثرة في حضرموت سياسيًا واجتماعيًا وقبليًا، ويتمتع بمكانة مرموقة بين أفراد قبيلته وسائر قبائل المجتمع الحضرمي، حيث يحظى بتقدير واحترام الجميع لدماثة أخلاقه وتواضعه.

وقد ساهم الشيخ كرامة بن الخليسي الغتنيني في حل العديد من النزاعات القبلية والفردية، كما عمل على إصلاح ذات البين، ويصدر أحكاماً عرفية تُنفذ من الجهات المعنية، ويتولى الفصل في بعض القضايا الجنائية والحقوقية التي تحال إليه رسميًا، وفقًا للأعراف والتقاليد القبلية.

ويعتبر المقدم بن الخليسي أحد من أهم المرجعيات القبلية الكبرى في حضرموت.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

نقل المختطفين بسبب رفع هذا العلم الى هذه المدينة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق