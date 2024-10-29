توافد شعبي الى منطقة سرار في حضرموت لهذا السبب - أخبار كلمتك

توافد العديد المسؤولين وشيوخ القبائل والمناصب والشخصيات الاجتماعية وجموع من أفراد المجتمع إلى منزل الشيخ كرامة عبود بن الخليسي الغتنيني في منطقة سرار بمديرية الريدة وقصيعر، للاطمئنان على صحته بعد تعرضه لوعكة صحية استدعت نقله إلى غرفة العناية المركزة في مستشفى البرج بالمكلا.

وخلال الزيارات، تبادل الحاضرون الحديث مع المقدم وأعربوا عن أطيب تمنياتهم له بالشفاء العاجل.

وتلقى الشيخ كرامة بن الخليسي الغتنيني وأفراد عائلته العديد من الاتصالات من داخل البلاد وخارجها، للاطمئنان على صحته، مما يعكس محبته ومكانته الرفيعة في المجتمع.

وقد عبر الشيخ كرامة بن الخليسي الغتنيني عن شكره العميق لكل من زاره أو اتصل به للاطمئنان، متمنيًا لهم دوام الصحة والعافية، وأن يجنبهم الله كل مكروه.

ويُعد الشيخ كرامة عبود بن الخليسي الغتنيني من أبرز الشخصيات المؤثرة في حضرموت سياسيًا واجتماعيًا وقبليًا، ويتمتع بمكانة مرموقة بين أفراد قبيلته وسائر قبائل المجتمع الحضرمي، حيث يحظى بتقدير واحترام الجميع لدماثة أخلاقه وتواضعه.

وقد ساهم الشيخ كرامة بن الخليسي الغتنيني في حل العديد من النزاعات القبلية والفردية، كما عمل على إصلاح ذات البين، ويصدر أحكاماً عرفية تُنفذ من الجهات المعنية، ويتولى الفصل في بعض القضايا الجنائية والحقوقية التي تحال إليه رسميًا، وفقًا للأعراف والتقاليد القبلية.

ويعتبر المقدم بن الخليسي أحد من أهم المرجعيات القبلية الكبرى في حضرموت.