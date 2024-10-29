حذرت مصادر اقتصادية من تداول عملة ملغية في الاسواق اليمنية.
وقالت مصادر لكريتر سكاي:هناك نصابين يريدون اغراق السوق بالدينار الكويتي القديم الملغي حيث يوهمون التجار بتسليمهم الاوراق النقدية بسعر اقل من السوق.
واضافت:احد التجار كاد يقع بيد نصاب عقب ان عرض عليه شراء دينار كويتي بسعر اقل من السوق بينما الدينار الذي لديه ملغي كونه قديم قبل ان يتدارك التاجر لعملية النصب هذه.
واختتمت:يجب عدم شراء الدينار الكويتي القديم كونه ملغي.
تحذيرات من تداول هذه العملة الملغية(صورة) - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 10:24 صباحاً - كلمتك/خاص:
حذرت مصادر اقتصادية من تداول عملة ملغية في الاسواق اليمنية.
حذرت مصادر اقتصادية من تداول عملة ملغية في الاسواق اليمنية.
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