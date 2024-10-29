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أمريكا تكشف عن حرب قادمة في اليمن - أخبار كلمتك

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أمريكا تكشف عن حرب قادمة في اليمن - أخبار كلمتك

أمريكا تكشف عن حرب قادمة في اليمن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 10:08 صباحاً - كلمتك/خاص:

حذرت صحيفة أمريكية من أن يصبح اليمن منطلقا لنشوب حرب إقليمية بين إسرائيل وإيران.


وقالت صحيفة واشنطن بوست إن اليمن قد يكون نقطة اشتعال لحرب إقليمية بين طهران وتل أبيب، بعد أن خرج الصراع بينهما من نطاق الحروب الخفية إلى العلن.


وأوضحت الصحيفة أن عدم نشوب الحرب حتى الآن سببه الضغوطات التي تمارسها إدارة بايدن على طهران وتل أبيب، لكن الأمر قد يخرج عن السيطرة إذا ما فاز ترامب بالسلطة في الانتخابات المقبلة.


يأتي ذلك فيما أعلنت مليشيا الحوثي تنفيذ قواتها مناورات عسكرية في محافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.
 

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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