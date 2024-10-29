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نجاة ٣١ مسافر من موت محقق عقب احتراق حافلة تقلهم - أخبار كلمتك

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نجاة ٣١ مسافر من موت محقق عقب احتراق حافلة تقلهم - أخبار كلمتك

نجاة ٣١ مسافر من موت محقق عقب احتراق حافلة تقلهم - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 10:08 صباحاً - كلمتك/خاص:

تعرّضتت حافلة نقل ركاب لحريق؛ في حادثة هي الثانية خلال شهر أكتوبر الجاري.

وقالت مصادر محلية إن حافلة نقل ركاب تعرضت لحريق في منطقة الشيخ عبدالله بالقرب من الطريق الدائري المؤدي إلى ملعب خليجي 20 بزنجبار محافظة أبين.

وأضافت المصادر أن 31 مسافراً نجوا من الحريق الذي اندلع في الحافلة، قبل أن تلتهما النيران بشكل كامل.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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