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درجات الحرارة المتوقعة صباح الثلاثاء في المدن اليمنية( آخر تحديث) - أخبار كلمتك

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درجات الحرارة المتوقعة صباح الثلاثاء في المدن اليمنية( آخر تحديث) - أخبار كلمتك

درجات الحرارة المتوقعة صباح الثلاثاء في المدن اليمنية( آخر تحديث) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 09:52 صباحاً - كلمتك/ خاص

توقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، الموافق 29 أكتوبر 2024، اختلافًا في درجات الحرارة المتوقعة على العاصمة عدن وعددٍ من محافظات الجنوب واليمن.
 
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في الجنوب العربي
 
عدن (العظمى 33°- الصغرى 27°)
 
المكلا (العظمى 32° - الصغرى 25°)
 
سيئون (العظمى 33° - الصغرى 20°)
 
عتق (العظمى 31° - الصغرى 21°)
 
الغيضة (العظمى 34° - الصغرى 24°)
 
سقطرى (العظمى 32° - الصغرى 24°)
 
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في اليمن:
  
صنعاء (العظمى 25° - الصغرى 10°)
 
تعز (العظمى 28° - الصغرى 15°)
 
الحديدة (العظمى 34° - الصغرى 28°)
 
ذمار (العظمى 23° - الصغرى 09°)
 
 
صعدة (العظمى 26° - الصغرى 12°)
 
المحويت (العظمى 24°- الصغرى 12°)
 
عمران (العظمى 25° - الصغرى 09°)

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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