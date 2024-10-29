مقتل قيادي ح وثي بارز في إب - أخبار كلمتك

شهدت محافظة إب اشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتل القيادي الحوثي أبو الحسن مبارك عبدالله، والذي كان يتولى مهمة تحصيل أتاوات القات في نقطة تفتيش شمال المدينة.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى رفض أحد تجار القات دفع مبلغ مالي كبير فرضه القيادي الحوثي، مما أدى إلى نشوب مشادة كلامية تطورت إلى تبادل لإطلاق النار.

وقد أدت هذه الحادثة إلى تصاعد حدة التوتر بين المواطنين والميليشيات الحوثية، حيث عبر العديد من المواطنين عن غضبهم من الممارسات التعسفية التي تمارسها الجماعة. وقد شهدت المنطقة تظاهرات واحتجاجات تطالب بوقف هذه الانتهاكات.

من جهتها، سارعت الميليشيات الحوثية إلى فرض طوق أمني على المنطقة، وقامت بحملة اعتقالات واسعة النطاق استهدفت العديد من المواطنين المشاركين في الاحتجاجات.