قام مسلحون بقتل قيادي حوثي طلب منهم مبالغ مالية مقابل السماح لهم بادخال القات الى اب.
وقال مواطنون:قتل شخص من منطقة آنس محافظة ذمار يدعى ابو الحسن مبارك عبدالله يعمل محصلا لضرائب للقات في نقطة السحول الكائنة بالمدخل الشمالي لمدينة اب .
واضافوا:المحصل اوقف بائع قات من أبناء محافظة اب يدعى مصطفى الورافي وقام بحجز قاته طالبا منه بعنجهيه مبلغ مالي كبير كضريبه .
واختتموا:الورافي اتصل باصحابه فتوجهوا الى النقطه وحصل إطلاق نار قتل على أثره متحصل الضريبه الحوثي
في تطور خطير.. مواطنون يقتلون قيادي حوثي طلب منهم مبلغ مالي ضخم مقابل ادخال القات(فيديو) - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 03:18 صباحاً - كلمتك/خاص:
قام مسلحون بقتل قيادي حوثي طلب منهم مبالغ مالية مقابل السماح لهم بادخال القات الى اب.
قام مسلحون بقتل قيادي حوثي طلب منهم مبالغ مالية مقابل السماح لهم بادخال القات الى اب.
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