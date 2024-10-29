سيدي ندياي يتعافى من الإصابة ويرافق بعثة الزمالك إلي ليبيا - أخبار كلمتك

سيدي ندياي يتعافى من الإصابة ويرافق بعثة الزمالك إلي ليبيا - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - هالة سرحان تتألق على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الـ45 (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - هالة سرحان تتألق على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الـ45 (صور) - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:01 - موعد صرف مرتبات نوفمبر 2024 رسميًا.. احسب راتبك - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:01 - موعد صرف مرتبات نوفمبر 2024 رسميًا.. احسب راتبك - أخبار كلمتك

ترامب أثناء لقاء بايدن في البيت الأبيض: السياسة صعبة (فيديو) - أخبار كلمتك

ترامب أثناء لقاء بايدن في البيت الأبيض: السياسة صعبة (فيديو) - أخبار كلمتك

لانهاء الصراع، ترامب يعتزم تعيين مبعوث للسلام في أوكرانيا - أخبار كلمتك

لانهاء الصراع، ترامب يعتزم تعيين مبعوث للسلام في أوكرانيا - أخبار كلمتك

بعد عروض السعودية المغرية، آرسنال يسعى لتمديد عقد نجمه - أخبار كلمتك

بعد عروض السعودية المغرية، آرسنال يسعى لتمديد عقد نجمه - أخبار كلمتك

حسين فهمي وزوجته أول الحضور في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

حسين فهمي وزوجته أول الحضور في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

الخط الثالث للمترو يتعاون مع "بصيرة" لتدريب المكفوفين لضمان سلامتهم - أخبار كلمتك

الخط الثالث للمترو يتعاون مع "بصيرة" لتدريب المكفوفين لضمان سلامتهم - أخبار كلمتك

ينقل 1.5 مليون راكب يوميا، تفاصيل الموقف التنفيذى لمترو 6 أكتوبر - أخبار كلمتك

ينقل 1.5 مليون راكب يوميا، تفاصيل الموقف التنفيذى لمترو 6 أكتوبر - أخبار كلمتك

وزارة الطيران تختتم برنامج "تأهيل القيادات النسائية النوعية" - أخبار كلمتك

وزارة الطيران تختتم برنامج "تأهيل القيادات النسائية النوعية" - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار اليمن

في تطور خطير.. مواطنون يقتلون قيادي حوثي طلب منهم مبلغ مالي ضخم مقابل ادخال القات(فيديو) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
في تطور خطير.. مواطنون يقتلون قيادي حوثي طلب منهم مبلغ مالي ضخم مقابل ادخال القات(فيديو) - أخبار كلمتك

في تطور خطير.. مواطنون يقتلون قيادي حوثي طلب منهم مبلغ مالي ضخم مقابل ادخال القات(فيديو) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 03:18 صباحاً - كلمتك/خاص:

قام مسلحون بقتل قيادي حوثي طلب منهم مبالغ مالية مقابل السماح لهم بادخال القات الى اب.
وقال مواطنون:قتل شخص من منطقة آنس محافظة ذمار يدعى ابو الحسن مبارك عبدالله يعمل محصلا لضرائب للقات في نقطة السحول الكائنة بالمدخل الشمالي لمدينة اب .
واضافوا:المحصل اوقف بائع قات من أبناء محافظة اب يدعى مصطفى الورافي وقام بحجز قاته طالبا منه بعنجهيه مبلغ مالي كبير كضريبه .
واختتموا:الورافي اتصل باصحابه فتوجهوا الى النقطه وحصل إطلاق نار قتل على أثره متحصل الضريبه الحوثي
 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

عاجل :الموت يخطف مدير الدفاع المدني في عدن بصورة مفاجئة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق