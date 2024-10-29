اقدم قيادي بمليشيا الحوثيين على اقتحام مدرسة في اب يوم امس.
وافادت مصادر بقيام القيادي الحوثي المعين بمنصب وكيل المحافظة لشئون التنمية "يحيى القاسمي" باقتحام مدرسة في اب.
وبحسب المصادر فان القاسمي كان محكم ضمن 4 محكمين في نزاع حول مدرسة المناهل في مدينة اب لمده خمس سنوات وطوال تلك السنوات يتحصل كل الإيرادات الخاصة بالمدرسة لجيبه.
واتفق المحكمين باعادة المدرسة لمالكها الا ان يوم الاثنين قدم القاسمي برفقة ٤ اطقم وقام باقتحام المدرسة للبسط عليها.
وكيل محافظة يقتحم مدرسة للبسط عليها وسط حالة هلع(فيديو) - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 02:59 صباحاً - كلمتك/خاص:
اقدم قيادي بمليشيا الحوثيين على اقتحام مدرسة في اب يوم امس.
اقدم قيادي بمليشيا الحوثيين على اقتحام مدرسة في اب يوم امس.
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