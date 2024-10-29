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وكيل محافظة يقتحم مدرسة للبسط عليها وسط حالة هلع(فيديو) - أخبار كلمتك

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وكيل محافظة يقتحم مدرسة للبسط عليها وسط حالة هلع(فيديو) - أخبار كلمتك

وكيل محافظة يقتحم مدرسة للبسط عليها وسط حالة هلع(فيديو) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 02:59 صباحاً - كلمتك/خاص:

اقدم قيادي بمليشيا الحوثيين على اقتحام مدرسة في اب يوم امس.
وافادت مصادر بقيام ‏القيادي الحوثي المعين بمنصب وكيل المحافظة لشئون التنمية "يحيى القاسمي" باقتحام مدرسة في اب.
وبحسب المصادر فان القاسمي كان محكم ضمن 4 محكمين في نزاع حول مدرسة المناهل في مدينة اب لمده خمس سنوات وطوال تلك السنوات يتحصل كل الإيرادات الخاصة بالمدرسة لجيبه.
واتفق المحكمين باعادة المدرسة لمالكها الا ان يوم الاثنين قدم القاسمي برفقة ٤ اطقم وقام باقتحام المدرسة للبسط عليها.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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