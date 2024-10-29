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اعلامي عسكري يفجرها ويكشف مكان تواجد رئيسة عصابة صنعاء وداد بهذا المكان في عدن - أخبار كلمتك

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اعلامي عسكري يفجرها ويكشف مكان تواجد رئيسة عصابة صنعاء وداد بهذا المكان في عدن - أخبار كلمتك

اعلامي عسكري يفجرها ويكشف مكان تواجد رئيسة عصابة صنعاء وداد بهذا المكان في عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 01:50 صباحاً - كلمتك/خاص:

قال الاعلامي راشد معروف:تم تحديد موقع وداد في فندق على ساحل ابين في  عدن وارسلنا فريق للتأكد وللأسف تم العثور على امه بالغرفة عجوز كبيرة في السن وهو طلع قبل لحظات بسيارة سوناتا غادر الفندق، وترك أمه وهذا يعني انه سيعود قد يكون غادر مؤقتا او لعمل وراجع وللأسف وجود امه معه خرب كل شيء.
واضاف:ولم يسمح لي ضميري أبلغ عليه او اعرقله ونتسبب في مشكلة وتعب للعجوز التي هي لاذنب لها ويمكن ماتدري بأي شيء عن مشاكل ولدها وعلى كل حال واحتراما لكل من راسلني من الأصدقاء او تعاون او بحث او توسط لتأجيل القضية قررت تأجيل قضيتي الشخصية معه حتى إشعار آخر.
واختتم:العجوز رايحة على عمرة وقد تكون العمرة الوحيدة في حياتها واي عرقلة او مشاكل با تتأجل رحلتها وعمرتها وهذا حرام ولا يسمح لي ضميري بذلك لكن سيتم تأجيل القضية حتى إشعار آخر ومصير الحي يلتقي وان شاءالله نجد فرصة افضل للانتقام
 

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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