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تفاصيل مثيرة لحظة القبض على السفاح الذي ارتكب جرائم مروعة في صنعاء - أخبار كلمتك

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تفاصيل مثيرة لحظة القبض على السفاح الذي ارتكب جرائم مروعة في صنعاء - أخبار كلمتك

تفاصيل مثيرة لحظة القبض على السفاح الذي ارتكب جرائم مروعة في صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 12:46 صباحاً - كلمتك/خاص:

ضبطت شرطة محافظة صنعاء متهماً بقتل 3 أشخاص وإخفاء جثثهم في منطقة صرف بمديرية بني حشيش.

وأوضحت شرطة محافظة صنعاء بأنها تلقت بلاغاً من المواطنين في منطقة صرف التابعة إدارياً لمديرية بني حشيش عن العثور على جثة شخص كانت مدفونة بالقرب من إحدى المزارع ( بداخل دشمة حراسة).

وفور تلقي البلاغ تحركت الشرطة برفقة مختصي الأدلة الجنائية ومعاينة الجثة الذي اتضح أن عليها آثار أعيرة نارية.

وذكرت شرطة المحافظة بأنها تعرفت على هوية الجثة، ومن خلال تكثيف إجراءات البحث والتحري  تم معرفة المتهم بالقتل وهو المدعو "علي عبدالعزيز عبدالله الصرفي" وهو مزارع من أهالي قرية صرف، يبلغ من العمر 24 عاماً.

وأفادت شرطة صنعاء بأنه -ومن خلال جمع الاستدال-  اتضح أن المتهم قام بقتل شخصين آخرين بنفس الطريقة وقام بإخفاء جثثهم في مناطق أخرى من القرية نفسها.

وقالت شرطة المحافظة بأن المعلومات الأولية تشير إلى أن المتهم ارتكب جرائم القتل بهدف الكسب غير المشروع من خلال نهب وبيع مقتنيات المجني عليهم.

وأشارت الشرطة إلى أنها ستحيل المتهم مع ملف القضية إلى العدالة فور استكمال الإجراءات القانونية

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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