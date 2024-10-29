جريمة مروعة تهز صنعاء مقتل مالك بوفية اثناء نومه - أخبار كلمتك

أقدم عامل في العاصمة صنعاء، خلال اليومين الماضيين، على قتل مالك كافيتريا في وقت متأخر من الليل، بينما كان الضحية نائماً.



وبحسب مصادر محلية، فإن العامل "مهند عادل أحمد مهدي السعيدي" أقدم على قتل "دحان سعيد سالم الصلوي" مالك كافيتيريا ”الصلوي” الواقعة في شارع الكلية أمام بوابة كلية الشرطة في صنعاء، وذلك إثر خلاف نشب بينهما حول أجرة العمل.



وأوضحت المصادر أن مهند السعيدي ينحدر من محافظة ريمة، بينما الضحية من منطقة الصلو بمحافظة تعز. وكان السعيدي يعمل في تقديم الطلبات ليلاً، ودوامه يبدأ من الساعة 6 مساءً حتى الساعة 6 صباحاً. وبعد أربعة أيام من العمل، نشب الخلاف بينهما مساء الأربعاء الماضي بخصوص الأجرة.

وأضافت المصادر أن الصلوي اتجه إلى سكن العمال لينام، وفي حوالي الساعة الثانية صباحاً، هاجمه العامل وسدد له عدة طعنات متفرقة، مما أدى إلى وفاته على الفور.

وقد تداول نشطاء محليون صوراً لموقع الحادث تظهر آثار الدماء، قبل أن يتم القبض على القاتل وتسليمه إلى الجهات المختصة في العاصمة