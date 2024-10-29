أول تعليق على هجمات مليشيا الحوثي الأخيرة - أخبار كلمتك

علقت الصحافية منى صفوان على هجمات الحوثي الأخيرة

وقالت منى صفوان في تغريدة لها على حائط صفحتها الرسمية بمنصة إكس:

‏… تواصل عمليات اليمن ، في هذا التوقيت يقوي موقف المقاومة الفلسطينية واللبنانية في مفاوضات وقف اطلاق النار .. "وقف شامل وانسحاب كامل"

وتابعت بالقول:

اليمن يقوم باقوى دور عربي مساند، وان كان الوسيط المصري والقطري، يدرك اهمية الانسحاب الكامل عليه استخدام هذه الورقة للضغط، الى جانب اوراق اخرى لا تقل اهمية .. اهمها تواصل عمليات القسام في جباليا ورفض كثير من سكان شمال غزة المغادرة لتنفيذ مخطط التهجير… والاستيطان

مختتما تغريدتها بالقول:

.. لابد من وجود دعم سياسي لصمود اهل غزة بتقوية الموقف التفاوضي.