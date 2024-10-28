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عاجل:مليشيا الحوثي تكشف عن ثلاث عمليات عسكرية وهذه تفاصيلها - أخبار كلمتك

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عاجل:مليشيا الحوثي تكشف عن ثلاث عمليات عسكرية وهذه تفاصيلها - أخبار كلمتك

عاجل:مليشيا الحوثي تكشف عن ثلاث عمليات عسكرية وهذه تفاصيلها - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 10:53 مساءً - كلمتك: خاص


 


أصدرت مليشيا الحوثي قبل قليل بيان عسكري جاء فيه:


بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم
قال تعالى: {وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ} صدقَ اللهُ العظيم

انتصاراً لمظلوميةِ الشعبينِ الفلسطينيِّ واللبنانيِّ ودعماً للمقاومتينِ الفلسطينيةِ واللبنانيةِ

نفذتِ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ ثلاثَ عملياتٍ عسكريةٍ ضمنَ الاستمرارِ في فرضِ الحصارِ البحريِّ على العدوِّ الإسرائيليِّ حيث استهدفتِ العمليةُ الأولى سفينةَ"SC MONTREAL " جنوبيَّ البحرِ العربيِّ بطائرتينِ مسيرتينِ وكانتِ الإصابةُ دقيقةً بفضلِ الله.

فيما استهدفتِ العمليةُ الثانيةُ سفينةَ ( MAERSK KOWLOON ) في البحرِ العربي. وقد نُفذتِ العمليةُ بصاروخٍ مجنحٍ محققاً إصابةً مباشرةً بفضلِ الله.

العمليةُ الثالثةُ نفذتها القواتُ البحريةُ والقوةُ الصاروخيةُ استهدفت سفينةَ ( MOTARO ) في البحرِ الأحمرِ وبابِ المندبِ وذلك بعددٍ من الصواريخِ الباليستيةِ وكانتِ الإصاباتُ دقيقةً ومباشرة بفضل الله.

وجاءَ استهدافُ السفنِ الثلاثِ لانتهاكِ الشركاتِ المالكةِ لها قرارَ حظرِ الدخولِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلة.

إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ وهي تُحيّي انتصاراتِ المقاومةِ الإسلاميةِ في لبنانَ وصمودَ المقاومةِ الإسلاميةِ في غزةَ تؤكدُ استمرارَها في فرضِ الحصارِ البحريِّ على العدوِّ الإسرائيليِّ وكذلك تنفيذُ عملياتِ الاستهدافِ بالصواريخِ والطائراتِ المسيرةِ لكافةِ الأهدافِ التابعةِ للعدوِّ الإسرائيليِّ في فلسطينَ المحتلةِ وأنَّ هذه العملياتِ لن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن قطاعِ غزةَ ووقفِ العدوانِ على لبنان.

واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيل، نعمَ المولى ونعمَ النصير

عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً
والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمة

صنعاء  25 ربيع الآخر 1446للهجرة
الموافق للـ 28 أكتوبر 2024م

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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