وزارة الداخلية تطلق تحذير للمواطنين عقب قيام شركة اجنبية بهذا الامر - أخبار كلمتك

حذر مدير مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية النقيب هيثم الجرادي، الشباب اليمني من الوقوع في فخ العروض الوهمية للشركات الأمنية الأجنبية التي تستغل الظروف الاقتصادية الصعبة للبلاد لتقديم عروض تجنيد مزيفة وإغراءات مالية خادعة.

وأوضح النقيب هيثم الجرادي، أن هذه الشركات تستهدف الشباب الباحثين عن فرص عمل مستغلين حاجتهم الملحة لتحسين أوضاعهم المعيشية من خلال تقديم إعلانات مضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو التواصل من خلال سماسرة محليين وخارجيين يعملون لصالحها، مشيراً إلى أن هذه العروض الوهمية تبدو مغرية وواعدة لكن سرعان ما تتكشف حقيقتها عند سفرهم إلى خارج.

وقال الجرادي، إن هذه الشركات تستدرج الشباب للقيام بأعمال غير قانونية وخطيرة تتعارض مع القوانين المحلية والدولية، مما يعرضهم لملاحقات قانونية أو تهديدات تمس حياتهم وسلامتهم الشخصية.

وأضاف: "لقد تلقينا تقارير عديدة عن حالات مؤلمة لشباب استُغلوا بطرق بشعة بعد أن وقعوا ضحايا لهذه الخديعة وتعرضوا لأذى جسدي ونفسي خطير بسبب الظروف القاسية التي واجهوها عندما اتضحت حقيقة تلك العروض".

وشدد على ضرورة توخي الحذر وعدم الانسياق خلف العروض الزائفة التي قد تكلف حياتهم، محذراً الشباب من الانجرار وراء فخ الإغراءات المالية دون التحقق الدقيق من مصداقية تلك العروض عبر التواصل مع الجهات الأمنية المختصة للتأكد من شرعية الشركات والعروض المقدمة قبل اتخاذ أي قرار حفاظاً على سلامتهم.

ودعا مدير مركز الإعلام الأمني ، الأسر والمجتمع المدني ووسائل الإعلام إلى لعب دور فعال في توعية الشباب بمخاطر الوقوع في فخ الأنشطة المشبوهة لهذه الشركات الأمنية الأجنبية التي قد تكون عواقبها وخيمة وتهدد حياتهم ومستقبلهم.