تداول ناشطون تغريدة لحساب بتويتر يدعي بانه ليلى عبداللطيف.
وأثارت التغريدة المنسوبة للعرافة اللبنانية الشهيرة ليلى عبد اللطيف جدلاً واسعاً في الأوساط اليمنية، حيث زعم الحساب أن عبد اللطيف تنبأت بدخول قوات عسكرية كبيرة إلى العاصمة صنعاء مطلع العام الجديد 2025، ورفع العلم اليمني في المدينة، مشيراً إلى فرحة عارمة ستعم العديد من المحافظات اليمنية.
وبحسب مصادر فان الحساب وهمي وينتحل صفة ليلى عبداللطيف التي لم تعلن او تنشر بحسابها الرسمي عن دخول قوات عسكرية صنعاء.
الكشف عن حقيقة اعلان العرافة الشهيرة ليلى عبداللطيف اقتحام قوات عسكرية صنعاء بهذا الموعد - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 09:32 مساءً - كلمتك/خاص:
تداول ناشطون تغريدة لحساب بتويتر يدعي بانه ليلى عبداللطيف.
تداول ناشطون تغريدة لحساب بتويتر يدعي بانه ليلى عبداللطيف.
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