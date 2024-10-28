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الكشف عن حقيقة اعلان العرافة الشهيرة ليلى عبداللطيف اقتحام قوات عسكرية صنعاء بهذا الموعد - أخبار كلمتك

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الكشف عن حقيقة اعلان العرافة الشهيرة ليلى عبداللطيف اقتحام قوات عسكرية صنعاء بهذا الموعد - أخبار كلمتك

الكشف عن حقيقة اعلان العرافة الشهيرة ليلى عبداللطيف اقتحام قوات عسكرية صنعاء بهذا الموعد - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 09:32 مساءً - كلمتك/خاص:

تداول ناشطون تغريدة لحساب بتويتر يدعي بانه ليلى عبداللطيف.
وأثارت التغريدة المنسوبة للعرافة اللبنانية الشهيرة ليلى عبد اللطيف جدلاً واسعاً في الأوساط اليمنية، حيث زعم الحساب أن عبد اللطيف تنبأت بدخول قوات عسكرية كبيرة إلى العاصمة صنعاء مطلع العام الجديد 2025، ورفع العلم اليمني في المدينة، مشيراً إلى فرحة عارمة ستعم العديد من المحافظات اليمنية.
وبحسب مصادر فان الحساب وهمي وينتحل صفة ليلى عبداللطيف التي لم تعلن او تنشر بحسابها الرسمي عن دخول قوات عسكرية صنعاء.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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