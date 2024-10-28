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توضيح من الملحقية الثقافية بخصوص المدارس اليمنية في القاهرة - أخبار كلمتك

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توضيح من الملحقية الثقافية بخصوص المدارس اليمنية في القاهرة - أخبار كلمتك

توضيح من الملحقية الثقافية بخصوص المدارس اليمنية في القاهرة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 08:53 مساءً - كلمتك: خاص

 

 


أصدرت الملحقية الثقافية بسفارة لدى جمهورية مصر العربية  توضيح هام بخصوص المدارس اليمنية في القاهرة


وجاء في نص التوضيح:
تتابع الملحقية الثقافية بسفارة الجمهورية اليمنية لدى جمهورية مصر العربية موضوع المدارس اليمنية بالقاهرة وتبذل قصارى جهودها لحل الإشكاليات التي تواجهها وتصحيح أوضاعها لدى الجهات المختصة في دولة الاعتماد وبما يضمن استمرار الخدمة التعليمية لأبناء الجالية اليمنية، الذين اضطرتهم ظروف الحرب لمغادرة الوطن، والاستقرار في وطنهم الثاني مصر.

إن الملحقية الثقافية إذ تؤكد بأن مسألة استمرار الخدمات التعليمية لأبناء الجالية هي واحدة من أهم أولوياتها، فإنها تشدد على ضرورة الالتزام بقوانين البلد المضيف، وتقنين أوضاع المدارس اليمنية وفقًا للوائح المنظمة لعمل التعليم الخاص في جمهورية مصر العربية.
كما أنَّ السفارة اليمنية والملحقية الثقافية لم يدخرا جهدًا في متابعة جهات الاختصاص في بلد الاعتماد، واستمرار التواصل معهم من خلال الزيارات المتكررة والمخاطبات الرسمية، وكافة السبل الممكنة لتمكين أبناء الجالية من مواصلة تعليمهم.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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