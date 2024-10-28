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هذا ماحدث بعدن الليلة (صدمة) - أخبار كلمتك

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هذا ماحدث بعدن الليلة (صدمة) - أخبار كلمتك

هذا ماحدث بعدن الليلة (صدمة) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 08:20 مساءً - كلمتك: خاص

 


أوضحت مصادر عن تعرض دراجة نارية للسرقة بمحافظة عدن الليلة


وأكدت المصادر ان سائق الدراجة دخل المسجد لأداء صلاة العشاء في مسجد الانصار بحي عبدالعزيز وعقب خروجه من المسجد لم يعثر على دراجته النارية 
موضحاً ان سائق الدراجة النارية أنصدم عندما خرج ولم يعثر على دراجته النارية

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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