صحفي بارز:نقطة عسكرية طلبت مني دفع الفين ريال او اطلاق النار على السيارة التي استقلها - أخبار كلمتك

كتب/فضل الجونة:

بهذه الكلمات الهزيلة وفيها من قلة الذوق والأدب واجهتنا من أحد النقاط التي تبدوا عشوائية وانا في طريقي إلى عدن من المكلا التي صادفت كثير من النقاط في الطريق ولكن أحد هذه النقاط بالذات في الصحراء الممتدة من بلحاف إلى احور طلب من السائق الذي أنا فقط مرافق له أن يطلع معنا شخص مسلح واعتذرنا وقال خلاص طايب جيبوا حق النقطة برضه رفضنا طلبه الابتزازي ولكن المفاجئة ردة الفعل الوقحة عندما قال يا الفين مالم برمي على التائر وبابنشره قالها بكل وقاحة وبلطجة للاسف وتحديناه ومشينا من أمامه ثم تركناه غير مبالين به هذا الشحات.

هذه هي النقاط المنتشرة على طول الطريق من عدن إلى المكلا التي وجدت للابتزاز والفوضي وبهذلة المسافرين وهناك قصص حدثت لكثير من المسافرين بسبب وجود أشخاص متقطعين يتبلطجوا على الناس.

للاسف نقولها صراحة النقاط وجدت لابتزاز المسافرين وصارت مهمتهم طلبة الله وارتزاق عند البعض من عسكر هذا الزمن الشحاتين والمبتزين.