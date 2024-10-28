الكشف عن سبب استيراد الخضروات من الخارج الى عدن - أخبار كلمتك

أكد الناشط الإعلامي ناصر علي العولقي، أنه مع أن يتم استيراد الطماطم من خارج اليمن، حيث برر ذلك من أجل إيقاف احتكارها من قبل الحوثيين.

وقال العولقي في تصريح له: "نحن مع استيراد الخضار من الخارج وعدم احتكارها من قبل الحوثيين.. ليس فقط الطماطم الأردني نحن مع استيراد كافة الفواكه والخضروات من مصر أو الأردن وسنجدها أرخص وأكثر فائدة والقات من إثيوبيا أرخص".

وأضاف العولقي بالقول: "لأن الحوثيين يعاملوننا كغيرنا من الدول ولا يقبلون عملتنا والبضائع غالية واغلب المزارع تستخدم سموم محظورة والناس مريضة بسببها".