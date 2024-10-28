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الكشف عن سبب استيراد الخضروات من الخارج الى عدن - أخبار كلمتك

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الكشف عن سبب استيراد الخضروات من الخارج الى عدن - أخبار كلمتك

الكشف عن سبب استيراد الخضروات من الخارج الى عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 05:33 مساءً - كلمتك/خاص:

أكد الناشط الإعلامي ناصر علي العولقي، أنه مع أن يتم استيراد الطماطم من خارج اليمن، حيث برر ذلك من أجل إيقاف احتكارها من قبل الحوثيين.

وقال العولقي في تصريح له: "نحن مع استيراد الخضار من الخارج وعدم احتكارها من قبل الحوثيين.. ليس فقط الطماطم الأردني نحن مع استيراد كافة الفواكه والخضروات من مصر أو الأردن وسنجدها أرخص وأكثر فائدة والقات من إثيوبيا أرخص".

وأضاف العولقي بالقول: "لأن الحوثيين يعاملوننا كغيرنا من الدول ولا يقبلون عملتنا والبضائع غالية واغلب المزارع تستخدم سموم محظورة والناس مريضة بسببها".

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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