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بعد ان وصل الى٤ الف ريال.. الطماط في عدن يتلقى ضربة قوية ويصل الى هذا السعر - أخبار كلمتك

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بعد ان وصل الى٤ الف ريال.. الطماط في عدن يتلقى ضربة قوية ويصل الى هذا السعر - أخبار كلمتك

بعد ان وصل الى٤ الف ريال.. الطماط في عدن يتلقى ضربة قوية ويصل الى هذا السعر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 05:33 مساءً - كلمتك/خاص:

افاد مواطنون عن تلقي الطماط المحلي لصفعة مدوية منذ وصول الطماط الاردني وبعد وصوله الى ٤ الف ريال
وقال مواطنون:الطماط الاردني اجبر الطماط المحلي الى الانخفاض في عدن اليوم الكيلو 1800 ريال بعد ماكان 4000 ريال .
واضافوا:بكريتر يتم بيع الطماط ب١٥٠٠ ريال فيما بجولة القاهرة بالشيخ عثمان بالف ريال.
ياتي ذلك عقب ايام من وصول الطماط الاردني.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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