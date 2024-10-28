افاد مواطنون عن تلقي الطماط المحلي لصفعة مدوية منذ وصول الطماط الاردني وبعد وصوله الى ٤ الف ريال
وقال مواطنون:الطماط الاردني اجبر الطماط المحلي الى الانخفاض في عدن اليوم الكيلو 1800 ريال بعد ماكان 4000 ريال .
واضافوا:بكريتر يتم بيع الطماط ب١٥٠٠ ريال فيما بجولة القاهرة بالشيخ عثمان بالف ريال.
ياتي ذلك عقب ايام من وصول الطماط الاردني.
بعد ان وصل الى٤ الف ريال.. الطماط في عدن يتلقى ضربة قوية ويصل الى هذا السعر - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 05:33 مساءً - كلمتك/خاص:
افاد مواطنون عن تلقي الطماط المحلي لصفعة مدوية منذ وصول الطماط الاردني وبعد وصوله الى ٤ الف ريال
افاد مواطنون عن تلقي الطماط المحلي لصفعة مدوية منذ وصول الطماط الاردني وبعد وصوله الى ٤ الف ريال
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