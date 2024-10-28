الكشف عن سبب هام يقف خلف استيراد الخضروات من الخارج الى عدن - أخبار كلمتك

قال الصحفي العدني البارز عبدالرحمن انيس:الحوثي حتى الغاز رفض يستورده من مأرب وقرر يستورده من الخارج عبر ميناء الحديدة بسعر ارخص ، وهذا ادى الى انخفاض سعر اسطوانة الغاز الى سبعة الف ريال بعد ان كانت 14 الف ريال.

واضاف:وعندنا تقل له الكيلو الطماط وصل اربعة الف ريال ، يقول لك لا تستورد طماط اردني ارخص عشان ما يتضرر المزارع في ذمار.

واختتم:يستنزف جزء كبير من العملة الصعبة في المناطق المحررة بسبب استيراد الخضروات والفواكه والقات من مناطق الخوثي وتحويل قيمتها بالدولار ، لأن الخوثي يرفض التعامل مع الطبعة الجديدة للعملة في اطار حربه الاقتصادية على سكان المناطق المحررة

بخصوص القات يستورد 85% منه الى عدن من مناطق الخوثي ، وما يصل من الضالع لا يتعدى 15%.