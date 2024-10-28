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الكشف عن سبب هام يقف خلف استيراد الخضروات من الخارج الى عدن - أخبار كلمتك

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الكشف عن سبب هام يقف خلف استيراد الخضروات من الخارج الى عدن - أخبار كلمتك

الكشف عن سبب هام يقف خلف استيراد الخضروات من الخارج الى عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 05:33 مساءً - كلمتك/خاص:

قال الصحفي العدني البارز عبدالرحمن انيس:الحوثي حتى الغاز رفض يستورده من مأرب وقرر يستورده من الخارج عبر ميناء الحديدة بسعر ارخص ، وهذا ادى الى انخفاض سعر اسطوانة الغاز الى سبعة الف ريال بعد ان كانت 14 الف ريال.
واضاف:وعندنا تقل له الكيلو الطماط وصل اربعة الف ريال ، يقول لك لا تستورد طماط اردني ارخص عشان ما يتضرر المزارع في ذمار.
واختتم:يستنزف جزء كبير من العملة الصعبة في المناطق المحررة بسبب استيراد الخضروات والفواكه والقات من مناطق الخوثي وتحويل قيمتها بالدولار ، لأن الخوثي يرفض التعامل مع الطبعة الجديدة للعملة في اطار حربه الاقتصادية على سكان المناطق المحررة
بخصوص القات يستورد 85% منه الى عدن من مناطق الخوثي ، وما يصل من الضالع لا يتعدى 15%.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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