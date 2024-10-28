الرئيس العليمي يلتقي ممثلي القطاع الخاص - أخبار كلمتك

التقى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ومعه عضو المجلس الدكتور عبدالله العليمي، اليوم الاثنين، بقصر معاشيق، رئيس غرفة عدن التجارية الصناعية، أبو بكر باعبيد، وأعضاء الغرفة، ورجال المال والاعمال، وذلك بحضور رئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي.

وشهد اللقاء، نقاشاً مفتوحاً مع رئيس واعضاء الغرفة التجارية والصناعية، وممثلي القطاع الخاص، الذين أبدوا حرصاً على دعم صانع القرار الحكومي، وتشارك الافكار والرؤى حول مختلف القضايا، والاستجابة المسؤولة للتطورات الاقتصادية الطارئة، والمتغيرات الاخيرة في وضع العملة الوطنية، والحد من انعكاساتها وتداعياتها الانسانية على معيشة المواطنين.

وفي اللقاء، أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، حرص المجلس، والحكومة على التواصل المستمر مع القطاع الخاص، ومجتمع الاعمال بوصفه قائداً لمسار التنمية في مختلف القطاعات.

وشدد رئيس مجلس القيادة، وعضو المجلس، على دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني، و تدخلاته المقدرة في التخفيف من المعاناة الانسانية التي فاقمتها الهجمات الارهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.

واهاب فخامته، في هذا السياق بدور القطاع التجاري في مساندة جهود الحكومة لكبح التضخم والحفاظ على الاستقرار الخدمي، والسلعي وتحسين موقف العملة الوطنية، والحد من تداعيات الانقسام النقدي الذي فرضته المليشيات الحوثية كورقة حرب اقتصادية.

وعرض رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الى مصفوفة الاجراءات المنسقة مع كافة السلطات لتسريع إنفاذ خطة الانقاذ الاقتصادي، واتخاذ التدابير اللازمة لمحاصرة عجز الموازنة العامة، وردع المضاربين بالعملات، ومراقبة الاسواق ومنع الاحتكار، من اجل الحد من التأثيرات الجانبية للتقلبات السعرية على الاوضاع المعيشية.

واكد رئيس مجلس القيادة في الاجتماع، حرص المجلس، و الحكومة على تقديم كافة التسهيلات للقطاع الخاص، وتعزيز دوره القائد في عملية التنمية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمن الغذائي في البلاد.

حضر اللقاء، مدير مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اللواء الركن صالح المقالح، ونائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان.