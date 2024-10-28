انفوسوفت تُوسّع حضورها بافتتاح فرعها العاشر بمدينة المكلا - أخبار كلمتك

دشنت شركة "انفوسوفت" الرائدة في مجال تقديم الحلول التقنية المتكاملة افتتاح فرعها العاشر في مدينة المكلا، ليكون بذلك إضافة جديدة إلى شبكة فروعها المنتشرة في مختلف مدن المملكة العربية السعودية واليمن.

وفي حفل الافتتاح صرح المدير العام (المهندس قاسم احمد ناصر) قائلاً: "يسعدنا الإعلان عن افتتاح فرعنا الجديد في مدينة المكلا، والذي يأتي تتويجاً لجهودنا المستمرة لتوسيع نطاق خدماتنا والاقتراب أكثر من عملائنا الكرام، كما إن هذا الإنجاز يعكس التزامنا الراسخ بتوفير أحدث الحلول التقنية وأكثرها كفاءة لعملائنا، وتمكينهم من تحقيق أهدافهم بكفاءة وفعالية."

وأضاف: "نحن فخورون بالمسيرة التي قطعناها خلال السنوات الماضية، حيث تمكنا من بناء شبكة فروع واسعة تمتد من جدة والرياض والدمام والمدينة المنورة وخميس مشيط وجازان وتبوك في المملكة العربية السعودية، إلى عدن وصنعاء في اليمن ونؤكد على أننا سنواصل جهودنا لتوسيع حضورنا في مختلف المناطق، وتقديم خدماتنا المتميزة لجميع شرائح العملاء."

ومن خلال افتتاح فرعها الجديد في مدينة المكلا، تؤكد انفوسوفت مجددًا على التزامها بتقديم خدماتها للعملاء عن قرب، وتوفير الدعم الفني اللازم لهم في أي وقت وفي أي مكان كما تسعى الشركة إلى تعزيز مكانتها كشريك موثوق به في مجال الحلول التقنية، وتلبية احتياجات العملاء المتزايدة في ظل التطور التكنولوجي المتسارع.

*نبذة عن انفوسوفت*

انطلقت انفوسوفت عام (1987) وتعد شركة انفوسوفت رائدة في مجال تقديم الحلول التقنية المتكاملة، بما في ذلك الأنظمة والبرامج وتطبيقات الجوال والخدمات السحابية والدعم الفني والتدريب، وتتميز الشركة بتقديم حلول تلبي احتياجات أغلب القطاعات مع إعطاء كل قطاع على حده متطلباته الخاصة، وتتمتع بخبرة واسعة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

*عنوان الفرع*

المكلا - حي السلام - برج المكلا ( الدور الثالث )

هاتف:

05-317776

05-317778