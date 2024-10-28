سيدي ندياي يتعافى من الإصابة ويرافق بعثة الزمالك إلي ليبيا - أخبار كلمتك

سيدي ندياي يتعافى من الإصابة ويرافق بعثة الزمالك إلي ليبيا - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - هالة سرحان تتألق على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الـ45 (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - هالة سرحان تتألق على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الـ45 (صور) - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:01 - موعد صرف مرتبات نوفمبر 2024 رسميًا.. احسب راتبك - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:01 - موعد صرف مرتبات نوفمبر 2024 رسميًا.. احسب راتبك - أخبار كلمتك

ترامب أثناء لقاء بايدن في البيت الأبيض: السياسة صعبة (فيديو) - أخبار كلمتك

ترامب أثناء لقاء بايدن في البيت الأبيض: السياسة صعبة (فيديو) - أخبار كلمتك

لانهاء الصراع، ترامب يعتزم تعيين مبعوث للسلام في أوكرانيا - أخبار كلمتك

لانهاء الصراع، ترامب يعتزم تعيين مبعوث للسلام في أوكرانيا - أخبار كلمتك

بعد عروض السعودية المغرية، آرسنال يسعى لتمديد عقد نجمه - أخبار كلمتك

بعد عروض السعودية المغرية، آرسنال يسعى لتمديد عقد نجمه - أخبار كلمتك

حسين فهمي وزوجته أول الحضور في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

حسين فهمي وزوجته أول الحضور في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

الخط الثالث للمترو يتعاون مع "بصيرة" لتدريب المكفوفين لضمان سلامتهم - أخبار كلمتك

الخط الثالث للمترو يتعاون مع "بصيرة" لتدريب المكفوفين لضمان سلامتهم - أخبار كلمتك

ينقل 1.5 مليون راكب يوميا، تفاصيل الموقف التنفيذى لمترو 6 أكتوبر - أخبار كلمتك

ينقل 1.5 مليون راكب يوميا، تفاصيل الموقف التنفيذى لمترو 6 أكتوبر - أخبار كلمتك

وزارة الطيران تختتم برنامج "تأهيل القيادات النسائية النوعية" - أخبار كلمتك

وزارة الطيران تختتم برنامج "تأهيل القيادات النسائية النوعية" - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار اليمن

انفوسوفت تُوسّع حضورها بافتتاح فرعها العاشر بمدينة المكلا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
انفوسوفت تُوسّع حضورها بافتتاح فرعها العاشر بمدينة المكلا - أخبار كلمتك

انفوسوفت تُوسّع حضورها بافتتاح فرعها العاشر بمدينة المكلا - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 04:23 مساءً - كلمتك/خاص:

دشنت شركة "انفوسوفت" الرائدة في مجال تقديم الحلول التقنية المتكاملة افتتاح فرعها العاشر في مدينة المكلا، ليكون بذلك إضافة جديدة إلى شبكة فروعها المنتشرة في مختلف مدن المملكة العربية السعودية واليمن.

وفي حفل الافتتاح صرح المدير العام (المهندس قاسم احمد ناصر) قائلاً: "يسعدنا الإعلان عن افتتاح فرعنا الجديد في مدينة المكلا، والذي يأتي تتويجاً لجهودنا المستمرة لتوسيع نطاق خدماتنا والاقتراب أكثر من عملائنا الكرام، كما إن هذا الإنجاز يعكس التزامنا الراسخ بتوفير أحدث الحلول التقنية وأكثرها كفاءة لعملائنا، وتمكينهم من تحقيق أهدافهم بكفاءة وفعالية."

وأضاف: "نحن فخورون بالمسيرة التي قطعناها خلال السنوات الماضية، حيث تمكنا من بناء شبكة فروع واسعة تمتد من جدة والرياض والدمام والمدينة المنورة وخميس مشيط وجازان وتبوك في المملكة العربية السعودية، إلى عدن وصنعاء في اليمن ونؤكد على أننا سنواصل جهودنا لتوسيع حضورنا في مختلف المناطق، وتقديم خدماتنا المتميزة لجميع شرائح العملاء."

ومن خلال افتتاح فرعها الجديد في مدينة المكلا، تؤكد انفوسوفت مجددًا على التزامها بتقديم خدماتها للعملاء عن قرب، وتوفير الدعم الفني اللازم لهم في أي وقت وفي أي مكان كما تسعى الشركة إلى تعزيز مكانتها كشريك موثوق به في مجال الحلول التقنية، وتلبية احتياجات العملاء المتزايدة في ظل التطور التكنولوجي المتسارع.

*نبذة عن انفوسوفت*
انطلقت انفوسوفت عام (1987) وتعد شركة انفوسوفت رائدة في مجال تقديم الحلول التقنية المتكاملة، بما في ذلك الأنظمة والبرامج وتطبيقات الجوال والخدمات السحابية والدعم الفني والتدريب، وتتميز الشركة بتقديم حلول تلبي احتياجات أغلب القطاعات مع إعطاء كل قطاع على حده متطلباته الخاصة، وتتمتع بخبرة واسعة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

*عنوان الفرع*
المكلا - حي السلام - برج المكلا ( الدور الثالث ) 
هاتف:
05-317776
05-317778

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

وفاة شاب بحادث مروري مروع في عدن الليلة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق