محافظ عدن يقر زيادة 30 ألف ريال شهرياً لمرتبات هؤلاء - أخبار كلمتك

أكد وزير الدولة ومحافظ العاصمة عدن، أحمد حامد لملس، أن المعلمين جزء من التنمية، وأن دعم السلطة المحلية لهم واجب أخلاقي ووطني.

وأقرَّ لملس، خلال لقائه اليوم الإثنين بنقابة المعلمين الجنوبيين، بحضور وكيل المحافظة لشؤون التعليم، عوض مبجر، وسامي خيران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب، زيادة قدرها 30 ألف ريال فوق المرتب للمعلمين المداومين، وذلك وفقاً لكشوفات الحصص الدراسية للشُعَب في عموم المديريات.

وأشار لملس إلى أن السلطة المحلية وقفت وستقف إلى جانب المعلمين والمتعاقدين، وسبق لها أن تبنّت مطالبهم المشروعة ووضعتها على طاولة الحكومة، وستبذل أقصى جهودها لينالوا حقوقهم كاملة.

وأضاف لملس أن إجراء السلطة المحلية اليوم يأتي استشعاراً منها بالمسؤولية تجاه الوضع الصعب الذي يعيشه المعلمون في العاصمة عدن، منوهاً إلى أن دعم المعلم اليوم في ظل هذه الظروف الصعبة هو أولوية ومقدّم على بعض المشاريع.

واستمع لملس، خلال اللقاء، إلى شرحٍ وافٍ من قيادة النقابة حول جملة الصعوبات التي تواجه المعلمين والمتعاقدين، وفي مقدمتها ضعف المرتبات وعدم انتظامها، في ظل انهيار متسارع للقيمة الشرائية للعملة المحلية يوماً بعد يوم، وتدهور للأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وتطرق اللقاء إلى عدد من القضايا ذات الصلة بأوضاع المعلمين، أبرزها البطاقة الذكية، وصندوق دعم المعلمين، وصندوق التكافل، والمتعاقدين، والمتقاعدين، وآليات التعامل معها عبر التخاطب مع الجهات ذات العلاقة، والتنسيق والتواصل المستمرين بهدف وضع حلول تنصف المعلمين وتدعم العملية التعليمية بشكل عام.

إعلام محافظة عدن