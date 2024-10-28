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اندلاع احتجاجات شعبية تندد بانهيار العملة - أخبار كلمتك

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اندلاع احتجاجات شعبية تندد بانهيار العملة - أخبار كلمتك

اندلاع احتجاجات شعبية تندد بانهيار العملة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 03:35 مساءً - كلمتك/خاص:

شهدت مدينة زنجبار صباح اليوم الأثنين مسيرة جماهيرية شعبية وعصان مدني للمحلات التجارية احتجاجاً على  تدهور العملة ورفع الأسعار والتدهور الاقتصادي ووصول الناس الى حافة المجاعة وحالة الانقسام النقدي التي تمارسها المليشيات الإرهابية الانقلابية المدعومة من إيران في الاضرار بالاقتصاد الوطني والمضاربة في أسعار الصرف..

وطالب المحتجون الحكومة باتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة تجاه من يتلاعبون بأسعار الصرف بصورة غير مبررة والتدخل أمام المضاربين في العملة وضبط الاسعار وتحسين موارد الدولة وتطبيق القوانين النافذة في حصر تحصيل اي موارد عبر مؤسسات الدولة وتوريدها للبنك المركزي اليمني وفروعه في المحافظات..

واتخاذ القرارات في تصدير النفط وحماية المنشآت النفطية من الهجمات الإرهابية وتوحيد العملة وتنفيذ قرارات البنك المركزي  المُتخدة في هذا الصدد. 

وقد طافت المسيرة الجماهيرية الشعبية الشارع العام بالمدينة وهي تردد الشعارات المعبرة عن حالة التذمر من الاوضاع الاقتصادية وانهيار العملة الوطنية وتردي الخدمات،  وقد القيت في الفعالية العدد من الكلمات والقصائد الشعرية..

مؤكدة مواصلت الاحتجاجات الاسبوعية والوقفات.. حتى العمل على  انخفاض العملية وتحسين الاوضاع الاقتصادية والانتظام في صرف المرتبات المدنية والعسكرية..

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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