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الحوثيين يعلنون تنفيذ مناورة بالبحر الاحمر(تطور خطير) - أخبار كلمتك

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الحوثيين يعلنون تنفيذ مناورة بالبحر الاحمر(تطور خطير) - أخبار كلمتك

الحوثيين يعلنون تنفيذ مناورة بالبحر الاحمر(تطور خطير) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 03:35 مساءً - كلمتك/

أعلنت جماعة الحوثيين، عن أن قواتها نفذت مناورات عسكرية في ساحل البحر الأحمر.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها التابعة للحوثيين، أن "قواتها البحرية والبرية نفذت سلسلة مناورات عسكرية تكتيكية في الساحل الغربي محافظة الحديدة بالبحر الأحمر.

وأضافت أن "المناورة نفذت عملية محاكاة للتصدي لعمليات هجومية واسعة تشنها قوات معادية عبر 4 موجات هجومية افتراضية على الأراضي اليمنية، بمشاركة متكاملة من سفن وقطع حربية بحرية معادية".


وبحسب الوكالة، تضمنت المناورة "مشاركة القوات في الدفاع من قوات العدو المفترضة، والتصدي لها عند محاولتها السيطرة على إحدى القرى عبر إنزال جوي"، مشيرة إلى أن المناورة تأتي "في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس"، التي تخوضها الجماعة.


واستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب. ومع تدخل واشنطن ولندن عبر تحالف يشن ضربات على مواقع للحوثيين في اليمن، واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت جماعة الحوثيين أنها باتت تعتبر جميع السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.


وفي الـ17 من أكتوبر/تشرين الأول الحالي، كشف زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي، عن أن عدد السفن المستهدفة المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي ومعه الأميركي والبريطاني وصل إلى 196 سفينة منذ بدء العمليات التي تنفذها الجماعة تضامناً مع قطاع غزة. وقال الحوثي في خطاب متلفز له، إن الإسناد مستمر بالصواريخ والطائرات المسيرة.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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