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اعلان الانفصال في اليمن - أخبار كلمتك

اعلان الانفصال في اليمن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 11:48 صباحاً - اعلن حلف قبائل حضرموت امس انفصال حضرموت عن جميع المحافظات اليمنية واقامة حكم ذاتي كامل الصلاحيات.


واصدر الحلف بيانا بهذا الخصوص جاء فيه:

 

اتحاد قبائل حضرموت

 

بسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

 

عقدت رئاسة حلف قبائل حضرموت مساء اليوم : الأحد الموافق 27 أكتوبر 2024م في منطقة العليب بمديرية غيل بن يمين بهضبة حضرموت اجتماعًا استثنائيا وخرج الاجتماع بما يلي :

 

-1- التأكيد على التمسك بحقوق و مطالب حضرموت المعلن عنها في بيان مؤتمر حضرموت الجامع بتاريخ :

 

. 2024/7/13م وحلف قبائل حضرموت بتاريخ : 2024/7/31 م

 

2 يعلن حلف قبائل حضرموت استجابة لصوت الشعب الذي تنادي به الجماهير في تحقيق الحكم الذاتي كامل

 

الصلاحيات الذي يحفظ لحضرموت الاستقلالية في ظل وضع الوطن العام المتدهور ويعد تحقيقه حاجة ملحة و إنقاذا للمجتمع الحضرمي من الوضع المتردي و المنهار الواقع على حافة المجاعة ، و سيظل الحلف مدافعا عن

 

تلك المبادئ حتى تحقيقها واقعا ملموسا .

 

3- التأكيد على استمرار الضغط والتصعيد المجتمعي حتى تحقيق الحقوق و المطالب الواردة في البيانات المشار

 

الترحيب بقرار محافظ حضرموت الصادر بتاريخ 2024/10/25 الخاص بتغطية السوق المحلي بمادة الديزل

 

إليها أعلاه . 4-

 

من بترومسيلة بسعر 800 ريال للتر الواحد باعتباره خطوة في الاتجاه الصحيح و تصب في مصلحة المنتج المواطن مع الاستفادة من فارق السعر في ذلك بما يخدم المصلحة العامة للمجتمع ووضع آلية دقيقة لضبط ذلك و


القائمين عليه.


-5- يتم تغطية السوق المحلي من مادة البترول عالي الجودة بحيث يتساوى في القيمة مع سعر الديزل المدعوم للسوق المحلي ، على أن يتم تغطية الفارق من ديزل بترومسيلة لخلق التوازن لينعم المواطنون بشيء من ثروات


بلادهم. 6- تسخير قيمة كامل المخزون من مادة الديزل المتوفر في خزانات بترومسيلة منذ موقف الحلف بتاريخ :


2024/7/13م لصالح إنشاء مستشفى عام بالهضبة منطقة العليب مديرية غيل بن يمين يضم جميع الأقسام المجهزة بالأنظمة الحديثة والمتطورة بما يليق بمكانة حضرموت ، وعلى الجهات المختصة اعتماد ذلك و فتح


حساب خاص بهذا الشأن .


7- على الحكومة دفع قيمة كميات الديزل التي يتم صرفها على الكهرباء في حضرموت بالسعر التجاري و انتظام ذلك نهاية كل شهر .. كون حضرموت بحاجة ماسة لذلك لسد الكثير من المتطلبات و بسبب الظروف التي تمر بها


البلاد كون الكهرباء من التزامات المركز . 8- الكميات المتبقية المنتجة محليا من موارد بترومسيلة يتم التصرف بها تحت نظر قيادة السلطة المحلية


بالمحافظة وتسخيرها لما يخدم الصالح العام. 9- تقيد الجهات الرسمية ومرافق الدولة في المحافظة بالعمل بمبدأ الشفافية و العمل بشكل مؤسسي والاحتكام


للوائح والأنظمة بما يخدم المواطنين و الكفيل بتحقيق بالعدالة. 10 - إلزام شركة بترومسيلة لتوسعة مصفاتها بما يعادل إنتاج الحقول وتطويرها لتغطية السوق المحلي بجميع


المشتقات النفطية .


و الله الموفق صادر عن اجتماع رئاسة حلف قبائل حضرموت


مساء الاحد - 27 اکتوبر 2024م منطقة العليب هضبة حضرموت

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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