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الكشف عن حقيقة حدوث توتر امني - أخبار كلمتك

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الكشف عن حقيقة حدوث توتر امني - أخبار كلمتك

الكشف عن حقيقة حدوث توتر امني - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 11:48 صباحاً - كلمتك/خاص:

تتقدم إدارة شرطة محافظة شبوة بالبيان التالي رداً على الأخبار المغلوطة التي يتم ترويجها من قبل بعض المطابخ المعادية، والتي تتناول "حالة من التوتر الأمني في المحافظة نتيجة لخلافات بين القيادات الأمنية".

إن إدارة شرطة محافظة شبوة، تؤكد أن هذه الأخبار عارية تماماً عن الصحة، وأنها لا تعكس الواقع الميداني في محافظة شبوة.

كما تؤكد أن الوضع الأمني في المحافظة مستقر، وأن قياداتنا الأمنية تعمل بتناغم وتنسيق كامل لخدمة أمن المجتمع وسلامته.

وإن مثل هذه الشائعات المغرضة تأتي في إطار محاولات إضعاف الثقة بين المواطنين وأجهزتهم الأمنية، وتشويه الحقائق من قبل جهات معادية.

ونود الإشارة إلى أن إدارة الشرطة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يروج لهذه الأخبار الكاذبة، سواء عبر وسائل الإعلام أو شبكات الإنترنت.

وندعو جميع المواطنين، إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار في شبوة، ونشدد على أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والموثوقة.

ونؤكد أن إدارة شرطة محافظة شبوة، ستظل ملتزمة بواجباتها الأمنية وبذل المزيد من الجهود للحفاظ على أمن واستقرار المحافظة.

#مكتب_الإعلام_الأمني

#شرطة_محافظة_شبوة
 

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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