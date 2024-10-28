الكشف عن حقيقة حدوث توتر امني - أخبار كلمتك

تتقدم إدارة شرطة محافظة شبوة بالبيان التالي رداً على الأخبار المغلوطة التي يتم ترويجها من قبل بعض المطابخ المعادية، والتي تتناول "حالة من التوتر الأمني في المحافظة نتيجة لخلافات بين القيادات الأمنية".

إن إدارة شرطة محافظة شبوة، تؤكد أن هذه الأخبار عارية تماماً عن الصحة، وأنها لا تعكس الواقع الميداني في محافظة شبوة.

كما تؤكد أن الوضع الأمني في المحافظة مستقر، وأن قياداتنا الأمنية تعمل بتناغم وتنسيق كامل لخدمة أمن المجتمع وسلامته.

وإن مثل هذه الشائعات المغرضة تأتي في إطار محاولات إضعاف الثقة بين المواطنين وأجهزتهم الأمنية، وتشويه الحقائق من قبل جهات معادية.

ونود الإشارة إلى أن إدارة الشرطة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يروج لهذه الأخبار الكاذبة، سواء عبر وسائل الإعلام أو شبكات الإنترنت.

وندعو جميع المواطنين، إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار في شبوة، ونشدد على أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والموثوقة.

ونؤكد أن إدارة شرطة محافظة شبوة، ستظل ملتزمة بواجباتها الأمنية وبذل المزيد من الجهود للحفاظ على أمن واستقرار المحافظة.

#مكتب_الإعلام_الأمني

#شرطة_محافظة_شبوة

