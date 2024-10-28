اليافعي : لهذه الاسباب كنت اول من دعا إلى استيراد الفواكه والخضروات من الخارج - أخبار كلمتك

قال الإعلامي ياسر اليافعي ‏كنت أول من دعا إلى إستيراد الخضار والفواكه كخطوة أولى من الخارج، ورغم السخرية التي تلقيتها من بعض المعلقين.

واضاف : لو كانت الجهات المختصة تبنت هذه الخطوة، مع توفير حوافز وتسهيلات للاستيراد، لكانت الأسعار انخفضت بشكل أكبر، وتم الحد من استنزاف العملة الصعبة من المحافظات الجنوبية بدلًا من ذهابها للحوثي بشكل يومي وبطريقة غير عادلة، لكنه مثل ما قلت في المقال السابق الحكومة لا توجد لديها رؤية بالمطلق لمواجهة التحديات والتخفيف من معاناة المواطنين.

وتابع: كنا نتمنى أن تتبنى اللجنة الاقتصادية التابعة للمجلس الانتقالي هذه الرؤية، وأن تعقد اجتماعات مع التجار لبحث مسألة استيراد الخضار والفواكه، بحيث يشعر المواطن بأن اللجنة قريبة منه وتهتم بمصلحته لكن ذلك لم يحدث، ايضًا لغياب الرؤية.

واختتم: وفي الأخير التعامل مع الحوثي هو التعامل مع اقتصاد آخر وعملة أخرى، والفارق في حال الاسيتراد من الخارج ان الأسعار ستكون أقل، وايرادات الحوثي من الجبايات ستتراجع بشكل كبير، وسيتم توفير عملة صعبة بحجم فارق السعر الذي يصل الى النصف.