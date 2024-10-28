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جماعة الحوثي تقدم على إرتكاب أمر صادم بحق والد "جنات" التي هز اغتصابها الرأي العام - أخبار كلمتك

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جماعة الحوثي تقدم على إرتكاب أمر صادم بحق والد "جنات" التي هز اغتصابها الرأي العام - أخبار كلمتك

جماعة الحوثي تقدم على إرتكاب أمر صادم بحق والد "جنات" التي هز اغتصابها الرأي العام - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 10:19 صباحاً - كلمتك/ متابعات

كشفت مصادر حقوقية يمنية عن إقدام جماعة الحوثي على سجن والد الطفلة جنات السياغي التي تعرضت للاغتصاب في العاصمة صنعاء وأثارت قضيتها الرأي العام.

وقالت المصادر إن جماعة الحوثي أقدمت على سجن والد الطفلة جنات السياغي بعد حضوره إلى النيابة مع محاميه للمطالبة برفع الملف وتحويله للاستئناف.

وأضافت المصادر أن والد الطفلة جنات رفض الضغوط الحوثية التي هدفت لإجباره على التنازل مقابل صلح قبلي لتسوية القضية، لافتة إلى أن الجاني هو شقيق مشرف في جماعة الحوثي.

وأشارت المصادر لتمسك والد الطفلة بموقفه واستئنافه الحكم الابتدائي الذي صدر السبت الماضي، في الوقت الذي تسعى فيه قيادات حوثية لإنهاء القضية عبر تسوية مع والد الطفلة، لكن هذه الضغوط وصلت لطريق مسدود.

وكانت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في صنعاء أصدرت، السبت الماضي، حكماً في قضية المتهم باغتصاب الطفلة البالغة من العمر 9 سنوات، قضى بسجن الجاني (أحمد حسن نجاد) لمدة 15عاماً وبتعويض مالي لأسرة الطفلة قدره مبلغ 6 ملايين ريال.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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