جماعة الحوثي تقدم على إرتكاب أمر صادم بحق والد "جنات" التي هز اغتصابها الرأي العام - أخبار كلمتك

كشفت مصادر حقوقية يمنية عن إقدام جماعة الحوثي على سجن والد الطفلة جنات السياغي التي تعرضت للاغتصاب في العاصمة صنعاء وأثارت قضيتها الرأي العام.

وقالت المصادر إن جماعة الحوثي أقدمت على سجن والد الطفلة جنات السياغي بعد حضوره إلى النيابة مع محاميه للمطالبة برفع الملف وتحويله للاستئناف.

وأضافت المصادر أن والد الطفلة جنات رفض الضغوط الحوثية التي هدفت لإجباره على التنازل مقابل صلح قبلي لتسوية القضية، لافتة إلى أن الجاني هو شقيق مشرف في جماعة الحوثي.

وأشارت المصادر لتمسك والد الطفلة بموقفه واستئنافه الحكم الابتدائي الذي صدر السبت الماضي، في الوقت الذي تسعى فيه قيادات حوثية لإنهاء القضية عبر تسوية مع والد الطفلة، لكن هذه الضغوط وصلت لطريق مسدود.

وكانت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في صنعاء أصدرت، السبت الماضي، حكماً في قضية المتهم باغتصاب الطفلة البالغة من العمر 9 سنوات، قضى بسجن الجاني (أحمد حسن نجاد) لمدة 15عاماً وبتعويض مالي لأسرة الطفلة قدره مبلغ 6 ملايين ريال.