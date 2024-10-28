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اهالي حي بير فضل يرفضون هذا الأمر ويناشدون محافظ عدن بالتدخل - أخبار كلمتك

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اهالي حي بير فضل يرفضون هذا الأمر ويناشدون محافظ عدن بالتدخل - أخبار كلمتك

اهالي حي بير فضل يرفضون هذا الأمر ويناشدون محافظ عدن بالتدخل - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 10:19 صباحاً - كلمتك/ خاص

رفض اهالي حي بير فضل بمديرية المنصورة اقامة سوق للقات بحيهم وهو مايقولون انه مخالف للقانون .

ونفذ الاهالي وقفة احتجاجية امام هنجر جديد لسوق القات معلنين رفضهم لاقامة السوق في حيهم.

وقال الاهالي انهم فوجئوا بقيام احد التجار ببدء تأهيل هنجر لافتتاحه كسوق قات في حي لاتتوفر فيه ابسط المقومات .

واشار الاهالي الى انه وفي ظل توجه حكومي لاخراج اسواق القات الى خارج المدن يجدون هناك من يحاول اقامة سوق في حيهم .

ودعا الاهالي محافظ عدن ومدير عام مديرية المنصورة التدخل لوقف اقامة هذا السوق متمسكين بحقهم في التصعيد.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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