اهالي حي بير فضل يرفضون هذا الأمر ويناشدون محافظ عدن بالتدخل - أخبار كلمتك

رفض اهالي حي بير فضل بمديرية المنصورة اقامة سوق للقات بحيهم وهو مايقولون انه مخالف للقانون .

ونفذ الاهالي وقفة احتجاجية امام هنجر جديد لسوق القات معلنين رفضهم لاقامة السوق في حيهم.

وقال الاهالي انهم فوجئوا بقيام احد التجار ببدء تأهيل هنجر لافتتاحه كسوق قات في حي لاتتوفر فيه ابسط المقومات .

واشار الاهالي الى انه وفي ظل توجه حكومي لاخراج اسواق القات الى خارج المدن يجدون هناك من يحاول اقامة سوق في حيهم .

ودعا الاهالي محافظ عدن ومدير عام مديرية المنصورة التدخل لوقف اقامة هذا السوق متمسكين بحقهم في التصعيد.