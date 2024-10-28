بمشاركة 190 فيلما، انطلاق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي مساء اليوم - أخبار كلمتك

بمشاركة 190 فيلما، انطلاق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي مساء اليوم - أخبار كلمتك

النجوم يكشف حقيقة حكم المحكمة الرياضية الدولية لصالح بيراميدز بأزمة محمود صابر - أخبار كلمتك

النجوم يكشف حقيقة حكم المحكمة الرياضية الدولية لصالح بيراميدز بأزمة محمود صابر - أخبار كلمتك

عاجل:جريمة مروعة بعدن قبل قليل ضحيتها إمرأة - أخبار كلمتك

عاجل:جريمة مروعة بعدن قبل قليل ضحيتها إمرأة - أخبار كلمتك

عاجل:شاب يقتل والدته في عدن - أخبار كلمتك

عاجل:شاب يقتل والدته في عدن - أخبار كلمتك

تعرف على أول تصريح لنايف البكري عقب ايام من تعرضه لأزمة قلبية - أخبار كلمتك

تعرف على أول تصريح لنايف البكري عقب ايام من تعرضه لأزمة قلبية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - صعيدي لأول مرة.. تفاصيل مسلسل مصطفى شعبان في رمضان2025 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - صعيدي لأول مرة.. تفاصيل مسلسل مصطفى شعبان في رمضان2025 - أخبار كلمتك

أول تعليق للاحتلال علي استهداف حزب الله لمقر وزارة الحرب والأركان الإسرائيلية - أخبار كلمتك

أول تعليق للاحتلال علي استهداف حزب الله لمقر وزارة الحرب والأركان الإسرائيلية - أخبار كلمتك

وزير التموين: تعزيز التعاون مع الأحزاب السياسية لتحسين جودة الخدمات التموينية للمواطن - أخبار كلمتك

وزير التموين: تعزيز التعاون مع الأحزاب السياسية لتحسين جودة الخدمات التموينية للمواطن - أخبار كلمتك

الصحة: فريق تفتيش بمستشفى أبوقير بالإسكندرية لرصد أهم الاحتياجات والسلبيات - أخبار كلمتك

الصحة: فريق تفتيش بمستشفى أبوقير بالإسكندرية لرصد أهم الاحتياجات والسلبيات - أخبار كلمتك

عقب أنباء وفاته، نادي كفر الشيخ يكشف تفاصيل حالة لاعبه بعد بلع لسانه أمام القزازين - أخبار كلمتك

عقب أنباء وفاته، نادي كفر الشيخ يكشف تفاصيل حالة لاعبه بعد بلع لسانه أمام القزازين - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار اليمن

عقب اتهام الفنان الشهير كشكوش بسرقة ١٥ مليون باسمه بصنعاء اول توضيح لابو عاصم - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
عقب اتهام الفنان الشهير كشكوش بسرقة ١٥ مليون باسمه بصنعاء اول توضيح لابو عاصم - أخبار كلمتك

عقب اتهام الفنان الشهير كشكوش بسرقة ١٥ مليون باسمه بصنعاء اول توضيح لابو عاصم - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 02:17 صباحاً - كلمتك/خاص:

قال الناشط ابو عاصم:الى ابوجنات انا ليس اهبل ولا ملطشه لك ولامثالك انت اتصلت بي ان كشكوش قد جمعتوا له 15 مليون ريال  وقمت بالنشر  ولم تقول انها كذبة ابريل لم اعرف انك انسان تستغل طيبتنا وخاولت تشوه بسمعتنا بطريقه غير المباشرة وانك كنت مدسوس من اشخاص اخرين .
واضاف: اسمع ابوعاصم تعامل معك بكل وضوح ولكن طلعت لاتستحق الاحترام ولا فيك ذرة من الرجولة ولذلك هذا توضيح للجميع انه لايشرفني ان تكون صديقي عليك ان تعتذر للاخ كشكوش رسميا اما انا لا يشرفني اعتذارك وهذا بيان للناس عن تبرئي منك ومن اعمالك الشيطانيه  والله المستعان

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

اول تعليق سعودي على استهداف الحوثيين البوارج الامريكية والكشف عن قدرة اصطياد قيادات صنعاء - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق