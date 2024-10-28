قال الناشط ابو عاصم:الى ابوجنات انا ليس اهبل ولا ملطشه لك ولامثالك انت اتصلت بي ان كشكوش قد جمعتوا له 15 مليون ريال وقمت بالنشر ولم تقول انها كذبة ابريل لم اعرف انك انسان تستغل طيبتنا وخاولت تشوه بسمعتنا بطريقه غير المباشرة وانك كنت مدسوس من اشخاص اخرين .
واضاف: اسمع ابوعاصم تعامل معك بكل وضوح ولكن طلعت لاتستحق الاحترام ولا فيك ذرة من الرجولة ولذلك هذا توضيح للجميع انه لايشرفني ان تكون صديقي عليك ان تعتذر للاخ كشكوش رسميا اما انا لا يشرفني اعتذارك وهذا بيان للناس عن تبرئي منك ومن اعمالك الشيطانيه والله المستعان
عقب اتهام الفنان الشهير كشكوش بسرقة ١٥ مليون باسمه بصنعاء اول توضيح لابو عاصم - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 02:17 صباحاً - كلمتك/خاص:
قال الناشط ابو عاصم:الى ابوجنات انا ليس اهبل ولا ملطشه لك ولامثالك انت اتصلت بي ان كشكوش قد جمعتوا له 15 مليون ريال وقمت بالنشر ولم تقول انها كذبة ابريل لم اعرف انك انسان تستغل طيبتنا وخاولت تشوه بسمعتنا بطريقه غير المباشرة وانك كنت مدسوس من اشخاص اخرين .
قال الناشط ابو عاصم:الى ابوجنات انا ليس اهبل ولا ملطشه لك ولامثالك انت اتصلت بي ان كشكوش قد جمعتوا له 15 مليون ريال وقمت بالنشر ولم تقول انها كذبة ابريل لم اعرف انك انسان تستغل طيبتنا وخاولت تشوه بسمعتنا بطريقه غير المباشرة وانك كنت مدسوس من اشخاص اخرين .
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