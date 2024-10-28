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اول اعتراف بشان عصابة وداد في صنعاء التي اخذت مئات الملايين من المغتربين من احد المروجين لها ماذا حدث؟ - أخبار كلمتك

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اول اعتراف بشان عصابة وداد في صنعاء التي اخذت مئات الملايين من المغتربين من احد المروجين لها ماذا حدث؟ - أخبار كلمتك

اول اعتراف بشان عصابة وداد في صنعاء التي اخذت مئات الملايين من المغتربين من احد المروجين لها ماذا حدث؟ - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 01:13 صباحاً - كلمتك/خاص:

كشف الناشط المجتمعي ابوعاصم تفاصيل جديدة بشان عصابة وداد.
وقال ابوعاصم:اخواني الكرام عرفت ابوجنات منذ 5 اشهر واول معرفتي به عندما توفى ولد عمي ودخل يراسلني قال انا سوف اقوم بأحياء مراسيم العزاء من نشيد وغيره قلت له هل انت منشد قال نعم رديت عليه اهلا وسهلا بك وشكرا لك . بعدما تعرفت عليه طلب مني انشر قضية سليمان داوود كشكوش  وتفاعلت مع قضيته لان الموقف كان مؤثر  . بعد فترة قصيره سألني بالله ان اقوم بنشر حالة وداد وانه يعرفهم وقد زاروه الى بيته ويعرف زوجها وعمها.
واضاف:  رفضت ثم رفضت ولكن قالوا احدى البنات معاقة تأثرت بالموضوع وقمت عملت منشور للمساعده بالرغم اني عارف لحساب وداد انه حساب وهمي وحذرت ناس كثير منها وعملت منشورات كثيره انه حساب وهمي . ولا اعلم كيف انخدعت .
واختتم:الان بما ان ابوجنات يعرف عنوان البنت وعنوان زوجها وعمها نلزمه بالتوضيح الشفاف والكامل عن البنت وزوجها القضية اصبحت رائ عام وانا اكثر من دفع الثمن  اذا لم يقوم بالافصاح عنهم سوف نلجأ للجهات الامنيه تلزمه بحضورهم

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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