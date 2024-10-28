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صدق او لاتصدق.. موكيت يتسبب بغرق كريتر(صورة) - أخبار كلمتك

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صدق او لاتصدق.. موكيت يتسبب بغرق كريتر(صورة) - أخبار كلمتك

صدق او لاتصدق.. موكيت يتسبب بغرق كريتر(صورة) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 12:56 صباحاً - كلمتك/خاص:

افاد ناشطون بان السلطات المحلية اتهمت مجهولين بالقيام بتخريب مشروع تصريف المياه بالمرسابه ماتسبب بغرق شارع ودخول المياه للمنازل
وبحسب ناشطون فان مكان تصريف المياه تعرض للكسر بسبب ربطه بشبكة مجاري حيث قام احد المواطنين بتغطيته بقطعة قماش(موكيت)حتى لايسقط احد فيه.
واشاروا الى ان هناك اتهامات بتعرض المشروع لتخريب واكدوا ان ماحدث هو تغطية الحفرة بموكيت فقط فهل يعقل بان الموكيت خرب المشروع؟حد قولهم

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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