صدق او لاتصدق.. موكيت يتسبب بغرق كريتر(صورة) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 12:56 صباحاً - كلمتك/خاص:
افاد ناشطون بان السلطات المحلية اتهمت مجهولين بالقيام بتخريب مشروع تصريف المياه بالمرسابه ماتسبب بغرق شارع ودخول المياه للمنازل
افاد ناشطون بان السلطات المحلية اتهمت مجهولين بالقيام بتخريب مشروع تصريف المياه بالمرسابه ماتسبب بغرق شارع ودخول المياه للمنازل
وبحسب ناشطون فان مكان تصريف المياه تعرض للكسر بسبب ربطه بشبكة مجاري حيث قام احد المواطنين بتغطيته بقطعة قماش(موكيت)حتى لايسقط احد فيه.
واشاروا الى ان هناك اتهامات بتعرض المشروع لتخريب واكدوا ان ماحدث هو تغطية الحفرة بموكيت فقط فهل يعقل بان الموكيت خرب المشروع؟حد قولهم
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