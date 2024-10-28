مديرية تبن تستعد لإطلاق دوري "طوفان الأق صى" وسط أجواء حماسية - أخبار كلمتك



في حدث رياضي يرتقب أن يكون مميزاً ويحمل أبعاداً وطنية وروحاً تنافسية، تستعد مديرية تبن لإطلاق دوري "طوفان الأقصى" الذي يسعى لتعزيز قيم التضامن الرياضي وتوجيه رسالة دعم قوية لفلسطين، ويتوقع أن يجذب الدوري اهتمام جماهير من مختلف الأعمار، وسط أجواء مشحونة بالحماس والإثارة.

يتنافس في هذا الدوري عدد من الفرق المحلية التي تمثل مختلف أحياء وقرى مديرية تبن، لتسهم في إشعال الحماس وإبراز المواهب، ويعتبر هذا الحدث فرصة ذهبية للمواهب الشابة لاستعراض إمكانياتها وإثبات مهاراتها في كرة القدم الشعبية، حيث يلتقي الجميع للاستمتاع بأجمل لحظات اللعبة، في تظاهرة رياضية تجسد وحدة المجتمع.

ما يُميز دوري "طوفان الأقصى" هو كونه ليس مجرد بطولة رياضية، بل رسالة دعم وتضامن مع الشعب الفلسطيني، فحمل الدوري لهذا الاسم يجسد وحدة المواقف تجاه القضية الفلسطينية، ويعتبر صرخة محبة وأخاء تتجلى فيها القيم الرياضية والإنسانية.

وينتظر أن يشهد الدوري حفل افتتاح خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد تحضيرات مكثفة تجريها اللجنة المنظمة، حيث سيحضر عدد من الشخصيات المحلية والرياضية، بالإضافة إلى فعاليات ترحيبية وكلمات تبرز أهمية هذا الحدث، الذي يُجمع فيه بين روح الرياضة وصدق القضية.

وعلى مدى أيام، سيشهد الدوري منافسات حماسية بين الفرق للوصول إلى منصة التتويج، كما سيقام حفل ختامي لتكريم الفرق الفائزة وأفضل اللاعبين، إلى جانب تتويج الهداف، ويعد المنظمون بتقديم تجربة رياضية فريدة، تجمع بين الرسائل الرياضية والإنسانية، في فعالية يطمح الجميع إلى استمرارها سنوياً.