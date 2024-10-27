حديث جديد بشأن الخطوات الأمنية الي نفذتها قوات الشرطة العسكرية بعدن - أخبار كلمتك

تحدث المحامي والإعلامي الجنوبي علي ناصر العولقي عن الخطوات الأمنية الي نفذتها قوات الشرطة العسكرية الجنوبية في العاصمة عدن



وقال العولقي في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏الخطوات الأمنية الي نفذتها قوات الشرطة العسكرية الجنوبية في العاصمة عدن، ازعجت جماعة الإخوان، وبدأوا بمهاجمة الشرطة العسكرية ومحاولة تشوية حملاتها التي ساهمت بشكل كبير في تعزيز حالة الأمن والاستقرار

وتابع بالقول:

فالنجاحات الأمنية التي تشهدها العاصمة عدن لا تتماشى مع أهداف ورغبات أعداء الجنوب، فهم لا يريدون لـ عدن الا الفوضى والانفلات الأمني.

لكنهم لن يفلحوا.

مضيفاً في تغريدته قائلاً:

قواتنا مستمرة في حملاتها الأمنية وستضرب بيد من حديد كل من يحاول المساس بأمن واستقرار عاصمتنا الجنوبية عدن.

واختتم العولقي تغريدته بالقول:عدن اليوم في أيدي آمينة.

والقادم اجمل باذن الله.