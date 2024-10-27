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حديث جديد بشأن الخطوات الأمنية الي نفذتها قوات الشرطة العسكرية بعدن - أخبار كلمتك

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حديث جديد بشأن الخطوات الأمنية الي نفذتها قوات الشرطة العسكرية بعدن - أخبار كلمتك

حديث جديد بشأن الخطوات الأمنية الي نفذتها قوات الشرطة العسكرية بعدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 10:50 مساءً - كلمتك: خاص

تحدث المحامي والإعلامي الجنوبي علي ناصر العولقي عن الخطوات الأمنية الي نفذتها قوات الشرطة العسكرية الجنوبية في العاصمة عدن


وقال العولقي في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏الخطوات الأمنية الي نفذتها قوات الشرطة العسكرية الجنوبية في العاصمة عدن، ازعجت جماعة الإخوان، وبدأوا بمهاجمة الشرطة العسكرية ومحاولة تشوية حملاتها التي ساهمت بشكل كبير في تعزيز حالة الأمن والاستقرار

وتابع بالقول:
فالنجاحات الأمنية التي تشهدها العاصمة عدن لا تتماشى مع أهداف ورغبات أعداء الجنوب، فهم لا يريدون لـ عدن الا الفوضى والانفلات الأمني.
لكنهم لن يفلحوا.

مضيفاً في تغريدته قائلاً:
قواتنا مستمرة في حملاتها الأمنية وستضرب بيد من حديد كل من يحاول المساس بأمن واستقرار عاصمتنا الجنوبية عدن.

واختتم العولقي تغريدته بالقول:عدن اليوم في أيدي آمينة.
والقادم اجمل باذن الله.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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