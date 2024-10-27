الكلاب تهاجم في تعز من جديد وسقوط ضحايا(صور) - أخبار كلمتك

كشفت مصادر تفاصيل جديدة بشأن انتشار الكلاب الضالة بشكل كبير في شوارع مدينة تعز الأمر الذي أثار الخوف لدى الآباء على أبنائهم الطلاب الذين يذهبون إلى مدارسهم مشيًا على الأقدام؛ نتيجة الوضع الاقتصادي المزري الذي تشهده البلاد.

وأكدت المصادر ان الكلاب في شوارع المدينة هاجمت طفلة في حارة الضبوعة بتعز وقامت بعضها في اذنها



وكانت قد أفادت مصادر محلية في وقت سابق عن وفاة طفل وإصابة 4 مواطنين آخرين نتيجة لتعرضهم لعضات كلاب في مدينة تعز خلال اليومين الماضيين، في ظل انتشار ظاهرة الكلاب الضالة في شوارع المدينة.



وقالت المصادر: إن “الطفل ماهر الشرعبي توفي بعد تعرضه لعضة كلب في حي زيد الموشكي، فيما تعرض أربعة مواطنين آخرين لحوادث عضات مشابهة خلايا الايام القليلة الماضية.

واشارت إلى أن الكلاب الضالة تغزوا شوراع مدينة تعز في تجاهل السلطات المعنية للظاهرة وعدم قيامها بمكافحتهم