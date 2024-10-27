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الكلاب تهاجم في تعز من جديد وسقوط ضحايا(صور) - أخبار كلمتك

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الكلاب تهاجم في تعز من جديد وسقوط ضحايا(صور) - أخبار كلمتك

الكلاب تهاجم في تعز من جديد وسقوط ضحايا(صور) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 09:56 مساءً - كلمتك: خاص

كشفت مصادر تفاصيل جديدة بشأن انتشار الكلاب الضالة بشكل كبير في شوارع مدينة تعز الأمر الذي أثار الخوف لدى الآباء على أبنائهم الطلاب الذين  يذهبون إلى مدارسهم مشيًا على الأقدام؛ نتيجة الوضع الاقتصادي المزري الذي تشهده البلاد.

وأكدت المصادر ان الكلاب في شوارع المدينة هاجمت طفلة في حارة الضبوعة بتعز وقامت بعضها في اذنها


وكانت قد أفادت مصادر محلية في وقت سابق عن وفاة طفل وإصابة 4 مواطنين آخرين نتيجة لتعرضهم لعضات كلاب في مدينة تعز خلال اليومين الماضيين، في ظل انتشار ظاهرة الكلاب الضالة في شوارع المدينة. 

 
وقالت المصادر: إن “الطفل ماهر الشرعبي توفي بعد تعرضه لعضة كلب في حي زيد الموشكي، فيما تعرض أربعة مواطنين آخرين لحوادث عضات مشابهة خلايا الايام القليلة الماضية.

واشارت إلى أن الكلاب الضالة تغزوا شوراع مدينة تعز في تجاهل السلطات المعنية للظاهرة وعدم قيامها بمكافحتهم

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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