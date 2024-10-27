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تسجيل حالة وفاة وعشرات الإصابة بهذا المرض ومطالبة المواطنين بالإجراءات الوقائية - أخبار كلمتك

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تسجيل حالة وفاة وعشرات الإصابة بهذا المرض ومطالبة المواطنين بالإجراءات الوقائية - أخبار كلمتك

تسجيل حالة وفاة وعشرات الإصابة بهذا المرض ومطالبة المواطنين بالإجراءات الوقائية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 09:02 مساءً - كلمتك: خاص


 

كشف مكتب الصحة بـتعز عن تسجيل حالة وفاة واحدة و ٦٥ حالة إصابة بالإسهالات المائية الحادة والكوليرا في محافظة تعز خلال الـ 24 ساعة الماضية

ودعا مكتب الصحة جميع  المواطنين إلى الالتزام الصارم بالإجراءات الوقائية وضرورة تعقيم مياه الشرب وغسل اليدين بالماء والصابون من أجل حماية أنفسهم من الإصابة بالوباء

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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