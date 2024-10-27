ببالغ الحزن والاسى الشديدين تلقينا نبا وفاة المغفور له باذن الله تعالى الشخصية الوطنية وابن المناضل الكبير الشيخ محمد ناصر الجعري الشيخ علي محمدناصر الجعري وبهذا المصاب الجلل نتوجة باحر التعازي القلبية الى اولاد الفقيد العقيد ناصر العقيد جلال والعميد ركن عبدالقادر والعقيدمحمد واخوته الشيخ صالح والعميد احمد والعميد سالم والدكتور الخضر وجميع ال الجعري وذوي الفقيد ومحبيه داخل الوطن وخارجه سائلين المولى العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان
وإنا لله وإنا إليه راجعون
الرئيس علي ناصر محمد يعزي بوفاة الشيخ الجعري - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 09:02 مساءً - كلمتك/خاص:
ببالغ الحزن والاسى الشديدين تلقينا نبا وفاة المغفور له باذن الله تعالى الشخصية الوطنية وابن المناضل الكبير الشيخ محمد ناصر الجعري الشيخ علي محمدناصر الجعري وبهذا المصاب الجلل نتوجة باحر التعازي القلبية الى اولاد الفقيد العقيد ناصر العقيد جلال والعميد ركن عبدالقادر والعقيدمحمد واخوته الشيخ صالح والعميد احمد والعميد سالم والدكتور الخضر وجميع ال الجعري وذوي الفقيد ومحبيه داخل الوطن وخارجه سائلين المولى العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان
ببالغ الحزن والاسى الشديدين تلقينا نبا وفاة المغفور له باذن الله تعالى الشخصية الوطنية وابن المناضل الكبير الشيخ محمد ناصر الجعري الشيخ علي محمدناصر الجعري وبهذا المصاب الجلل نتوجة باحر التعازي القلبية الى اولاد الفقيد العقيد ناصر العقيد جلال والعميد ركن عبدالقادر والعقيدمحمد واخوته الشيخ صالح والعميد احمد والعميد سالم والدكتور الخضر وجميع ال الجعري وذوي الفقيد ومحبيه داخل الوطن وخارجه سائلين المولى العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان
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