بمشاركة 190 فيلما، انطلاق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي مساء اليوم - أخبار كلمتك

بمشاركة 190 فيلما، انطلاق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي مساء اليوم - أخبار كلمتك

النجوم يكشف حقيقة حكم المحكمة الرياضية الدولية لصالح بيراميدز بأزمة محمود صابر - أخبار كلمتك

النجوم يكشف حقيقة حكم المحكمة الرياضية الدولية لصالح بيراميدز بأزمة محمود صابر - أخبار كلمتك

عاجل:جريمة مروعة بعدن قبل قليل ضحيتها إمرأة - أخبار كلمتك

عاجل:جريمة مروعة بعدن قبل قليل ضحيتها إمرأة - أخبار كلمتك

عاجل:شاب يقتل والدته في عدن - أخبار كلمتك

عاجل:شاب يقتل والدته في عدن - أخبار كلمتك

تعرف على أول تصريح لنايف البكري عقب ايام من تعرضه لأزمة قلبية - أخبار كلمتك

تعرف على أول تصريح لنايف البكري عقب ايام من تعرضه لأزمة قلبية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - صعيدي لأول مرة.. تفاصيل مسلسل مصطفى شعبان في رمضان2025 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - صعيدي لأول مرة.. تفاصيل مسلسل مصطفى شعبان في رمضان2025 - أخبار كلمتك

أول تعليق للاحتلال علي استهداف حزب الله لمقر وزارة الحرب والأركان الإسرائيلية - أخبار كلمتك

أول تعليق للاحتلال علي استهداف حزب الله لمقر وزارة الحرب والأركان الإسرائيلية - أخبار كلمتك

وزير التموين: تعزيز التعاون مع الأحزاب السياسية لتحسين جودة الخدمات التموينية للمواطن - أخبار كلمتك

وزير التموين: تعزيز التعاون مع الأحزاب السياسية لتحسين جودة الخدمات التموينية للمواطن - أخبار كلمتك

الصحة: فريق تفتيش بمستشفى أبوقير بالإسكندرية لرصد أهم الاحتياجات والسلبيات - أخبار كلمتك

الصحة: فريق تفتيش بمستشفى أبوقير بالإسكندرية لرصد أهم الاحتياجات والسلبيات - أخبار كلمتك

عقب أنباء وفاته، نادي كفر الشيخ يكشف تفاصيل حالة لاعبه بعد بلع لسانه أمام القزازين - أخبار كلمتك

عقب أنباء وفاته، نادي كفر الشيخ يكشف تفاصيل حالة لاعبه بعد بلع لسانه أمام القزازين - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار اليمن

الرئيس علي ناصر محمد يعزي بوفاة الشيخ الجعري - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرئيس علي ناصر محمد يعزي بوفاة الشيخ الجعري - أخبار كلمتك

الرئيس علي ناصر محمد يعزي بوفاة الشيخ الجعري - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 09:02 مساءً - كلمتك/خاص:

ببالغ الحزن والاسى الشديدين تلقينا نبا وفاة المغفور له باذن الله تعالى الشخصية الوطنية وابن المناضل الكبير الشيخ محمد ناصر الجعري  الشيخ علي محمدناصر الجعري وبهذا المصاب الجلل نتوجة باحر التعازي القلبية الى اولاد الفقيد العقيد ناصر العقيد جلال والعميد ركن عبدالقادر والعقيدمحمد واخوته   الشيخ صالح والعميد احمد والعميد سالم والدكتور الخضر وجميع ال الجعري وذوي الفقيد ومحبيه داخل الوطن وخارجه سائلين المولى العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان
وإنا لله وإنا إليه راجعون

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

إخترنا لك

جدل واسع عقب احتضان مغترب لابنته بحفل تخرجها من الجامعة(صور) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق