تحالف نساء من أجل السلام في اليمن يصدر بيان هام بشأن الطفلة جنات - أخبار كلمتك

أصدر تحالف نساء من أجل السلام في اليمن بيان هام أدان فيه اغتصاب وتعذيب الطفلة جنات السياغي واعتقال والدها



وجاء في نص البيان:



ببالغ الاستياء والصدمة تابعنا في تحالف نساء من أجل السلام في اليمن الجريمة النكراء التي تعرضت له الطفلة جنات طاهر عبدالواحد السياغي البالغة من العمر تسع سنوات في منطقة ارنب بصنعاء من جريمة اختطاف واخفاء وتعذيب واغتصاب وجريمة مكتملة الأركان نفذها من الجاني المدعو علي أحمد حسين نجاد في جريمة بشعة هزت ضمير جميع اليمنيين .

وتابعنا ما تلاه من تواطىء من قبل الأجهزة الأمنية التابعة لجماعة الحوثي والقضاء التابع للجماعة حيث أعلنت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في صنعاء، يوم السبت 12 أكتوبر/تشرين الأول 2024، برئاسة القاضي الحوثي يحيى المنصور" الحكم في قضية المتهم باغتصاب الطفلة "جنّات طاهر عبدالواحد السياغي ،وقضى منطوق الحكم بسجن الجاني "أحمد حسن نجاد" لمدة 15عاما، وتعويض مالي قدره مبلغ 6 مليون ريال يمني هذا الحكم الذي لاقى استهجان شعبي ورفض من قبل أسرة الطفلة جنات مما جعل والد الطفلة جنات يرفض الحكم ويطالب بالاعدام قتلاُ وتعزيراً بحق الجاني الذي اختطف طفله صغيرة وعذبها وهذا ما يعتبر حرابة في الاسلام ولم يكتفي بذلك بل انه اعتدى عليها جنسياً .

ومع مطالبة والد الطفلة طاهر عبدالواحد السياغي بالعدالة ، فوجئ يوم السبت 26 اكتوبر 2024 بتوجيه ينص على اعتقاله وإيداعه سجن نيابة الاستئناف في صنعاء بعد رفضه المتواصل لضغوط قيادات الحوثي بالتنازل عن القضية.

وكان أن السياغي قد حضر إلى النيابة برفقة محاميه للمطالبة بمتابعة الملف وتحويله إلى محكمة الاستئناف، إلا أن القاضي وجه شفهياً رجال الأمن التابعين للنيابة باعتقاله، وذلك بعد تبادل النقاشات الحادة بين القاضي والسياغي.

وعندما حاول المحامي التدخل والمراجعة قوبل بالرفض والتهديد من قبل القاضي، الذي برر الأمر بالحبس بأن السياغي أبدى الإساءة له.

أن ما تعرضت له جنات ووالدها وعائلتها من اعتداء وظلم جريمة إنسانية مروعه تستوجب على كل يمني حر الوقوف بمسئولية وعدم تركهم بمفردهم يوجهون كل هذا الصلف والترهيب كما أن الجريمة تأتي في سياق انتشار العنف الجنسي، ضد الأطفال في اليمن خصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين في ظل استمرار الصراع القائم وغياب الأجهزة الأمنية والقضاء العادل وقد سبقتها قبل شهر جريمة مماثل حدثت بحق طفل عمره ١٢ سنة من قبيلة آل صالح بمديرية رداع محافظة البيضاء تعرض للاعتداء الجنسي من قبل المشرف الحوثي أبو حرب" عبدالكريم أحمد صلاح العمراني، المدان لتتوالى الانتهاكات الجنسية ضد الأطفال في اليمن.

اننا في تحالف نساء من أجل السلام نطالب اليوم من خلال هذا البيان المجتمع المدني والقبلي والمحلي في اليمن بالوقوف لمساندة والد الطفلة جنات السياغي والانتصار للطفله جنات .

كما نطالب بتعزيز القوانين وتطبيقها بشكل صارم لحماية الأطفال في اليمن ومنع تكرار هذه الجرائم المشينة،ومكافحة العنف الجنسي وتوفير الدعم النفسي والقانوني للطفلة جنات السياغي وعائلتها وعلى المجتمع بكامله أن يرفض ويعارض بقوة أي نوع من أنواع العنف الجنسي وان يقف لتنفيذ أقسى انواع العقوبة على كل من تسول له نفسه المساس بالأطفال والاعتداء عليهم.



كما نطالب المجتمع الدولي وعلى رأسهم الأمم المتحدة بأن يتعامل مع جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال في اليمن بجدية كبيرة، حيث تنتهك تلك الجرائم حقوق الأطفال وتتعارض مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تحمي حقوق الأطفال في ظل الحرب والصراع.

حيث يعاني الأطفال في اليمن من آثار مدمرة، ويتعرضون لمخاطر العنف والاستغلال الجنسي، وعليه يجب أن تكون حماية الأطفال وحقوقهم أولوية قصوى في أي جهود تعزيز الاستقرار والسلام في اليمن .



صادر عن تحالف نساء من أجل السلام في اليمن

الاحد 27/10/2024

