حديث جنوبي عن دور السعودية وإيران في اليمن . - أخبار كلمتك

تحدث عضو الجمعية الوطنية في المجلس الانتقالي وضاح بن عطية عن دور السعودية وإيران في اليمن .



وقال بن عطية في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏تعرف على دور السعودية وإيران في اليمن ...!؟

السعودية تحتضن اثنين مليون عامل يمني وإيران تحتضن العشرات من المهربين والإرهابيين الهاربين !

السعودية عملت البرنامج السعودي لإعمار وبناء اليمن وإيران عملت بصنعاء مركز لصناعة المفخخات !

وتابع بالقول:

السعودية تقدم سنويا مليارات الدولارات لدعم البنك المركزي والمشاريع الخيرية من مركز الملك سلمان بينما إيران لم تقدم دولار واحد ولا سلة غذائية واحدة لأي مواطن يمني !

واردف بالقول:

السعودية تبني المدارس والجامعات وتسفلت الطرقات وتعمر المستشفيات وتشغلها لعلاج آلاف المواطنين يوميا مجانا وفي المقابل إيران لم تقدم إبرة دواء ولم تبني طوبة واحدة في اليمن !

مختتما منشوره قائلاً:

السعودية تدعم المشاريع الصغيرة لتقويم الفقراء وتتبني (مسام) فريق كبير لنزع آلاف الألغام يوميا بينما إيران تهرب للعصابات الحوثي مئات الآلاف من الألغام المختلفة لقتل الأبرياء !