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حديث جنوبي عن دور السعودية وإيران في اليمن . - أخبار كلمتك

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حديث جنوبي عن دور السعودية وإيران في اليمن . - أخبار كلمتك

حديث جنوبي عن دور السعودية وإيران في اليمن . - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 08:21 مساءً - كلمتك: خاص

تحدث عضو الجمعية الوطنية في المجلس الانتقالي وضاح بن عطية عن دور السعودية وإيران في اليمن .


وقال بن عطية في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:
‏تعرف على دور السعودية وإيران في اليمن ...!؟

السعودية تحتضن اثنين مليون عامل يمني وإيران تحتضن العشرات من المهربين والإرهابيين الهاربين !

السعودية عملت البرنامج السعودي لإعمار وبناء اليمن وإيران عملت بصنعاء مركز لصناعة المفخخات !

وتابع بالقول:
السعودية تقدم سنويا مليارات الدولارات لدعم البنك المركزي والمشاريع الخيرية من مركز الملك سلمان بينما إيران لم تقدم دولار واحد ولا سلة غذائية واحدة لأي مواطن يمني !

واردف بالقول:
السعودية تبني المدارس والجامعات وتسفلت الطرقات وتعمر المستشفيات وتشغلها لعلاج آلاف المواطنين يوميا مجانا وفي المقابل إيران لم تقدم إبرة دواء ولم تبني طوبة واحدة في اليمن !

مختتما منشوره قائلاً:
السعودية تدعم المشاريع الصغيرة لتقويم الفقراء وتتبني (مسام) فريق كبير لنزع آلاف الألغام يوميا بينما إيران تهرب للعصابات الحوثي مئات الآلاف من الألغام المختلفة لقتل الأبرياء !

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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