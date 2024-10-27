عقب وقت قصير من تأهل منتخبنا الوطني الكشف عن أمر محزن - أخبار كلمتك

كشفت مصادر عن أبرز الغائبين عن صفوف منتخبنا اليوم بداعي الإصابة



واكدت المصادر ان أبرز الغائبين هم:

اللاعب (أيمن محمد) وسط المنتخب ونادي وحدة عدن.

- اللاعب ( أحمد مُهيّم) مهاجم المنتخب ونادي الحَضن أبين.

هذا وتأهل منتخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم، الى نهائيات كأس آسيا 2025 التي ستقام بالسعودية، بعد تعادله بهدف لمثله مع نظيره الفيتنامي في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، على ملعب فيت ثري في فيتنام ضمن منافسات الجولة الأخيرة من تصفيات المجموعة التاسعة التي تضم منتخبي ميانمار وقيرغيزستان.

ونجح منتخبنا الوطني في التقدم بالنتيجة بتسجيل هدفه الوحيد عبر لاعبه كريم حمدي في الدقيقة 12، قبل أن يعادل منتخب فيتنام النتيجة في الدقيقة 30 من زمن الشوط الاول من المباراة.

وبهذه النتيجة تصدر منتخبنا الوطني المجموعة التاسعة، بسبع نقاط بفارق نقطتين عن منتخب فيتنام الذي حل ثانيا، ليتأهل الى نهائيات كاس آسيا التي ستقام في المملكة العربية السعودية.