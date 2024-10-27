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مسلحون يقتلون تاجر ويرمونه على الطريق(صورة) - أخبار كلمتك

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مسلحون يقتلون تاجر ويرمونه على الطريق(صورة) - أخبار كلمتك

مسلحون يقتلون تاجر ويرمونه على الطريق(صورة) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 07:21 مساءً - كلمتك/خاص:

قتل تاجر سلاح في محافظة مأرب على يد مسلحون مجهولون.
ولقي التاجر مصرعه بعد ان استدراج الى مكان مفتوح على يد مسلحين في منطقة صرواح.
وقالت مصادر محلية، إن الشاب سعود صويلح من أبناء مديرية صرواح، يعمل في سوق السلاح بمأرب، لقي مصرعه على يد مسلحين، استدرجوه إلى مكان مفتوح خارج السوق.
وأوضحت المصادر أن المسلحين، طلبوا من "صويلح" الصعود معهم إلى سيارتهم، وأوهموه بحيازتهم سلاحًا للبيع، وبعد صعوده معهم كان بحوزته ثلاث قطع سلاح ومبلغ مالي، نقلوه إلى خارج السوق وقاموا بتصفيته ورميه على قارعة الطريق، ونهب السلاح والمبالغ المالية التي كانت بحوزته.
وفي وقت لاحق، أفادت مصادر إعلامية، أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على الجناة، دون معرفة أسباب ودوافع الجريمة.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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