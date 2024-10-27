مسلحون يقتلون تاجر ويرمونه على الطريق(صورة) - أخبار كلمتك

قتل تاجر سلاح في محافظة مأرب على يد مسلحون مجهولون.

ولقي التاجر مصرعه بعد ان استدراج الى مكان مفتوح على يد مسلحين في منطقة صرواح.

وقالت مصادر محلية، إن الشاب سعود صويلح من أبناء مديرية صرواح، يعمل في سوق السلاح بمأرب، لقي مصرعه على يد مسلحين، استدرجوه إلى مكان مفتوح خارج السوق.

وأوضحت المصادر أن المسلحين، طلبوا من "صويلح" الصعود معهم إلى سيارتهم، وأوهموه بحيازتهم سلاحًا للبيع، وبعد صعوده معهم كان بحوزته ثلاث قطع سلاح ومبلغ مالي، نقلوه إلى خارج السوق وقاموا بتصفيته ورميه على قارعة الطريق، ونهب السلاح والمبالغ المالية التي كانت بحوزته.

وفي وقت لاحق، أفادت مصادر إعلامية، أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على الجناة، دون معرفة أسباب ودوافع الجريمة.